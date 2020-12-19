Sassuolo x Milan: saiba tudo sobre a partida deste domingo

Buscando se manter na liderança isolada, o Milan visita o Sassuolo, neste domingo, às 11h (horário de Brasília). Será um duelo complicado para a equipe de Pioli, que terá um adversário tentando entrar no G4 do Campeonato Italiano.

VEJA A TABELA DO CAMPEONATO ITALIANOAntes da partida, Pioli, treinador do Milan, falou sobre o que espera do duelo e projetou um confronto difícil.

- Precisamos estar atentos, ser adaptáveis ​​e compactos e dominar o futebol. Esperamos um desempenho realmente de alto nível. O Sassuolo está jogando bem; eles treinam muito, têm bons jogadores e uma visão clara. identidade. É uma equipe perigosa e está fazendo uma época excepcional. Temos algumas ausências, mas mostramos que podemos ultrapassar isso. Estamos tendo um bom desempenho e obtendo resultados.