Sassuolo x Milan: saiba tudo sobre a partida deste domingo

Buscando se manter na liderança isolada, o Milan visita o Sassuolo, neste domingo, às 11h (horário de Brasília). Será um duelo complicado para a equipe de Pioli, que terá um adversário tentando entrar no G4 do Campeonato Italiano.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO ITALIANOAntes da partida, Pioli, treinador do Milan, falou sobre o que espera do duelo e projetou um confronto difícil.
- Precisamos estar atentos, ser adaptáveis e compactos e dominar o futebol. Esperamos um desempenho realmente de alto nível. O Sassuolo está jogando bem; eles treinam muito, têm bons jogadores e uma visão clara. identidade. É uma equipe perigosa e está fazendo uma época excepcional. Temos algumas ausências, mas mostramos que podemos ultrapassar isso. Estamos tendo um bom desempenho e obtendo resultados.
FICHA TÉCNICA
Sassuolo x MilanData e horário: 20/12/2020Local: Estádio Città del Tricolore (Sassuolo, ITA)Onde assistir: EI Plus
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Sassuolo (Técnico:Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Obiang, Bourabia; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo
Desfalques: Filippo Romagna (lesionado) e Manuel Locatelli (suspenso).
Milan (Técnico: Pioli)Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Hernández; Kessié, Tonali; Saelemaekers, Díaz, Çalhanoglu; Leão
Desfalques: Manuel Locatelli, Matteo Gabbia, Simon Kjaer, Zlatan Ibrahimovic e Ismael Bennacer (lesionados).