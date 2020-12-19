Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Sassuolo x Milan: saiba tudo sobre a partida deste domingo

Equipe de Pioli pode se manter na liderança isolada em caso de vitória.
Donos da casa tentam entrar no G4 do Italiano...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 dez 2020 às 19:17

Publicado em 19 de Dezembro de 2020 às 19:17

Crédito: ANDREAS SOLARO / AFP
Buscando se manter na liderança isolada, o Milan visita o Sassuolo, neste domingo, às 11h (horário de Brasília). Será um duelo complicado para a equipe de Pioli, que terá um adversário tentando entrar no G4 do Campeonato Italiano.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO ITALIANOAntes da partida, Pioli, treinador do Milan, falou sobre o que espera do duelo e projetou um confronto difícil.
- Precisamos estar atentos, ser adaptáveis ​​e compactos e dominar o futebol. Esperamos um desempenho realmente de alto nível. O Sassuolo está jogando bem; eles treinam muito, têm bons jogadores e uma visão clara. identidade. É uma equipe perigosa e está fazendo uma época excepcional. Temos algumas ausências, mas mostramos que podemos ultrapassar isso. Estamos tendo um bom desempenho e obtendo resultados.
FICHA TÉCNICA
Sassuolo x MilanData e horário: 20/12/2020Local: Estádio Città del Tricolore (Sassuolo, ITA)Onde assistir: EI Plus
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Sassuolo (Técnico:Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Obiang, Bourabia; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo
Desfalques: Filippo Romagna (lesionado) e Manuel Locatelli (suspenso).
Milan (Técnico: Pioli)Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Hernández; Kessié, Tonali; Saelemaekers, Díaz, Çalhanoglu; Leão
Desfalques: Manuel Locatelli, Matteo Gabbia, Simon Kjaer, Zlatan Ibrahimovic e Ismael Bennacer (lesionados).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1
Imagem de destaque
Alcolumbre destrava indicação de Messias para o STF, e sabatina é marcada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados