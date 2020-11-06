Sassuolo apenas empata com a Udinese e perde chance de assumir a liderança do Italiano

Nada de gols e resultado ruim para ambos os times. Na abertura da 7ª rodada do Campeonato Italiano, Sassuolo e Udinese fizeram jogo sem brilho e empataram em 0 a 0. Vice-líder e surpresa da competição até aqui, o Sassuolo perdeu a oportunidade de ultrapassar o Milan e assumir a liderança de forma provisória.ATAQUES DECEPCIONAMDono do melhor ataque da competição até aqui, com 18 gols em nos seis primeiros jogos, o Sassuolo passou em branco pela primeira vez da temporada. E foi uma atuação para esquecer. A equipe finalizou três vezes durante toda a partida, sendo que apenas uma foi a gol. A Udinese, que optou por apenas se defender, conseguiu fazer pior. O time visitante não finalizou nenhuma vez durante os 90 minutos.