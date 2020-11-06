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Sassuolo apenas empata com a Udinese e perde chance de assumir a liderança do Italiano

Sensação do início da temporada, Sassuolo não consegue furar retranca adversária e desperdiça chance de ultrapassar o líder Milan...

Publicado em 06 de Novembro de 2020 às 19:06

LanceNet

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Publicado em 

06 nov 2020 às 19:06
Crédito: Divulgação
Nada de gols e resultado ruim para ambos os times. Na abertura da 7ª rodada do Campeonato Italiano, Sassuolo e Udinese fizeram jogo sem brilho e empataram em 0 a 0. Vice-líder e surpresa da competição até aqui, o Sassuolo perdeu a oportunidade de ultrapassar o Milan e assumir a liderança de forma provisória.ATAQUES DECEPCIONAMDono do melhor ataque da competição até aqui, com 18 gols em nos seis primeiros jogos, o Sassuolo passou em branco pela primeira vez da temporada. E foi uma atuação para esquecer. A equipe finalizou três vezes durante toda a partida, sendo que apenas uma foi a gol. A Udinese, que optou por apenas se defender, conseguiu fazer pior. O time visitante não finalizou nenhuma vez durante os 90 minutos.
COMO FICA A TABELA?Com o empate, o Sassuolo chega aos 15 pontos e permanece na vice-liderança, com um ponto a menos que o líder Milan. No entanto, o clube rossonero ainda joga na rodada e a diferença pode aumentar. A Udinese, por sua vez, perdeu a chance de se recuperar na tabela e fica na 19ª posição, com quatro pontos.
PRÓXIMOS JOGOSOs clubes agora têm duas semanas de folga em função da Data Fifa e só voltam a campo em 22 de novembro. Enquanto o Sassuolo viaja para enfrentar o Hellas Verona fora de casa, a Udinese recebe o Genoa para tentar sair da zona de rebaixamento.

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