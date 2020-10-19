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futebol

Sassá fala sobre bom momento no Kisvárda e mira título húngaro

Atacante é um dos principais nomes do clube há três anos
e destacou o empenho para melhorar cada vez mais...

Publicado em 19 de Outubro de 2020 às 13:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 out 2020 às 13:25
Crédito: Divulgação/Kisvárda
Um dos principais nomes do ataque do Kisvárda há três épocas, o atacante Sassá destacou o bom momento que vive com a camisa do clube húngaro. Segundo o jogador, a meta é continuar melhorando os números no país nestas próximas temporadas.
- Estou muito feliz com tudo que vem acontecendo comigo e trabalhando muito para melhorar meus números com a camisa do clube. Tenho me dedicado ao máximo para construir uma história aqui de títulos, gols e boas exibições. Espero que os próximos anos sejam especiais para mim e para o clube.Ainda de acordo com o jogador, seu desejo é ver o Kisvárda brigando pelo título húngaro esse ano.
- O grupo tem se dedicado para continuar firme nesta luta pelo título húngaro esse ano. O elenco sabe do seu potencial e vai fazer de tudo para terminar a temporada com essa conquista.

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