Sasha treina e já pode estrear pelo Galo contra o Internacional

O Atlético-MG pode ter uma novidade para o duelo contra o Internacional, sábado, 22 de agosto, às 19h, no Beira Rio, em Porto Alegre, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Eduardo Sasha, revelado pelo Colorado, poderá fazer sua estreia com a camisa do Galo. O jogador foi relacionado, treinou co o grupo e pode ter sua primeira chance na equipe comandada por Jorge Sampaoli. O atacante disse em sua apresentação que ainda não está 100% fisicamente, mas ainda assim, pode ser utilizado no segundo tempo contra os gaúchos. Sasha foi confirmada como reforço do Atlético esta semana, com o alvinegro pagando R$ 10 milhões ao Santos. Ele deve entrar no revezamento de atacantes que “comandam” o ataque atleticano, já que possui características de atuar se movimentando, sem ser um 9 fixo. Apesar de imprevisível, o Galo de Sampaoli pode ter em campo neste sábado: Rafael; Guga (Mariano), Réver, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Alan Franco e Hyoran; Keno, Savarino e Marrony (Sasha).