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Sasha tem dia de redenção ao marcar duas vezes após um mês de 'seca'

O atacante não deixava sua marca nas redes adversárias desde o duelo contra o Fortaleza, no Castelão, no dia 7 de outubro...

Publicado em 09 de Novembro de 2020 às 11:00

LanceNet

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Publicado em 

09 nov 2020 às 11:00
Crédito: Divulgação/Atlético-MG
Eduardo Sasha não marcava pelo Atlético-MG desde o dia 7 de outubro, quando fez o gol do Galo na derrota por 2 a 1 para o Fortaleza, no Castelão. De lá para cá, foram cinco jogos de jejum e um início de críticas mais duras do torcedor, que cobrava melhor performance dentro da grande área. O atacante atleticano teve outra chance com Sampaoli e soube aproveitar, conseguindo ser fundamental para o time na goleada por 4 a 0 sobre o Flamengo, no Mineirão, neste domingo, 8 de novembro, no Mineirão, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sasha, que chegou ao Atlético em agosto, está com quatro gols no Brasileiro. O atacante teve uma tarde de redenção ao deixar suas marca duas vezes nas redes flamenguistas. Ele disse que o resultado positivo veio porque time estava “ligado” em campo, sem dar folga para o Rubro-Negro.
-Entramos em campo ligados, pegando, apertando eles. Daí, eles acabaram não conseguindo sair jogando. Isso foi fundamental para vencer-disse. O triunfo alvinegro encerrou uma sequência ruim de apenas uma vitória sobre o Goiás, no dia 10 de outubro, em seis jogos. O Galo é o vice-líder do Campeonato Brasileiro com 35 pontos, um a menos do que o Internacional e tendo um jogo do primeiro turno por fazer ainda, contra o Athletico-PR, que foi remarcado para o dia 18 de novembro, às 19h, no Mineirão.

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