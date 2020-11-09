Sasha tem dia de redenção ao marcar duas vezes após um mês de 'seca'

Eduardo Sasha não marcava pelo Atlético-MG desde o dia 7 de outubro, quando fez o gol do Galo na derrota por 2 a 1 para o Fortaleza, no Castelão. De lá para cá, foram cinco jogos de jejum e um início de críticas mais duras do torcedor, que cobrava melhor performance dentro da grande área. O atacante atleticano teve outra chance com Sampaoli e soube aproveitar, conseguindo ser fundamental para o time na goleada por 4 a 0 sobre o Flamengo, no Mineirão, neste domingo, 8 de novembro, no Mineirão, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sasha, que chegou ao Atlético em agosto, está com quatro gols no Brasileiro. O atacante teve uma tarde de redenção ao deixar suas marca duas vezes nas redes flamenguistas. Ele disse que o resultado positivo veio porque time estava “ligado” em campo, sem dar folga para o Rubro-Negro.