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futebol

Sasha fala sobre a importância da primeira fase do Campeonato Mineiro para Galo

O atacante tem sido muito utilizado na competição e espera que o time alvinegro siga firme rumo ao tricampeonato...
LanceNet

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Publicado em 

18 mar 2022 às 19:30

Publicado em 18 de Março de 2022 às 19:30

O Atlético-MG está na reta final da primeira fase do Mineiro 2022 e teve um jogador que conheceu mais o interior do Estado: o atacante Eduardo Sasha, que foi titular em todos os jogos fora de BH. Para ele, além da oportunidade de jogar mais, teve boas experiências nas andanças por Minas. O jogador comentou sobre a importância da fase de classificação para o time, que ajuda na preparação e entrosamento para o restante da temporada. Confira no video acima. Sasha tem sido peça importante do Galo neste Campeonato Mineiro-(Pedro Souza/Atlético-MG)

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