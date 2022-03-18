Sasha fala sobre a importância da primeira fase do Campeonato Mineiro para Galo

O Atlético-MG está na reta final da primeira fase do Mineiro 2022 e teve um jogador que conheceu mais o interior do Estado: o atacante Eduardo Sasha, que foi titular em todos os jogos fora de BH. Para ele, além da oportunidade de jogar mais, teve boas experiências nas andanças por Minas. O jogador comentou sobre a importância da fase de classificação para o time, que ajuda na preparação e entrosamento para o restante da temporada. Confira no video acima. Sasha tem sido peça importante do Galo neste Campeonato Mineiro-(Pedro Souza/Atlético-MG)