Sasha discorda que jogadores do banco têm maior responsabilidade quando entram no decorrer dos jogos

O atacante Eduardo Sasha, do Atlético-MG rechaçou as cobranças de quem os jogadores que saem do banco de reservas para entrar nos jogos têm mais responsabilidades em campo, com a “obrigação” de mudar os rumos das partidas. As cobranças sobre o banco alvinegro tem sido grande, pois há uma expectativa de que o elenco do Atlético mantenha o nível dos titulares. Por isso, o atacante destacou que não pode haver esse tipo de situação. Sasha também falou do estranhamento em encarar o Fluminense duas vezes na mesma semana. O primeiro confronto foi na segunda-feira, 23 de agosto, pelo Brasileirão quando os dois times empataram por 1 a 1, com o avante atleticano anotando o gol de empate dos mineiros. Nesta quinta-feira, 26, Galo e Flu voltam a se enfrentar, desta vez pela Copa do Brasil, na fase de quartas de final. O duelo será às 21h30, no Nilton Santos, no Rio de Janeiro.O duelo de volta será em 16 de setembro. Confira nos vídeos as falas de Sasha. Sasha marcou o gol de empate diante do Flu e evitou uma derrota mineira em São Januário pelo Brasileiro, na última segunda-feira, 23-(Pedro Souza/Atlético-MG)