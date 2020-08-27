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futebol

Sasha celebra primeiro gol, mas ressalta que Galo não jogou bem

O atacante foi um dos artilheiros da noite no  Mineirão ao marcar o 1º gol alvinegro...

Publicado em 27 de Agosto de 2020 às 07:05

LanceNet

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Publicado em 

27 ago 2020 às 07:05
Crédito: Eduardo Sasha chegou há menos de 10 dias e já ganha a confiança de Sampaoli no Galo-(Bruno Cantini/Atlético-MG
Em seu segundo jogo pelo Atlético-MG, o atacante Eduardo Sasha foi fundamental para o triunfo do Galo por 2 a 1 sobre o Tombense no jogo de ida da decisão do Campeonato Mineiro de 2020. O jogador, que começou jogando, fez o gol de empate da equipe dois minutos depois de sofrer o tento, marcado por Rubens.
Ter anotado o gol rapidamente evitou que a partida se tornasse um drama ainda maior para o Atlético, que tinha dificuldades em entrar na defesa do time de Tombos.
Sasha celebrou o gol, mas ressaltou que o time atleticano não fez uma grande apresentação.
-Estou feliz por ter marcado gol logo no início e logo após sofrermos o gol. Foi importante para nos manter em cima do adversário. E fomos premiados no finalzinho, apesar de não ter feito grande jogo. Mas, o resultado foi positivo. Vamos ver os erros que cometemos para poder acertar no próximo jogo - disse Sasha, à TV Galo.
Sasha tem tido dias intensos, pois chegou ao Atlético há menos de 10 dias, e, mesmo não estando em plena forma física, já contou com a confiança de Sampaoli, entrando no segundo tempo do jogo contra o Internacional e sendo titular na decisão do Mineiro. Por essa força de vontade, pode estar novamente entre os 11 domingo, no jogo de volta, já prevendo um duelo mais aberto, ja que o Tombense terá de buscar o resultado de vitória para ser campeão. - Importante isso(ter a vantagem), até porque no próximo jogo eles terão de sair mais para buscar o gol, o que pode abrir mais chance para a gente. É descansar para a gente tentar melhorar e fazer um jogo melhor-finalizou.
O campeão Mineiro de 2020 será conhecido no domingo, dia 30, também no Gigante da Pampulha, às 16h. Para levar “caneco”, o Atlético-MG pode empatar que será o vencedor. Para o Tombense, uma vitória simples garante a inédita conquista do time do interior de Minas.

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