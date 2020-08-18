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futebol

Sasha celebra chegada ao Galo e receberá R$ 677 mil do Santos

O jogador ainda comentou sobre trabalhar novamente com Jorge Sampaoli...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 ago 2020 às 14:03

Publicado em 18 de Agosto de 2020 às 14:03

Crédito: Sasha celebrou a vinda para o Galo e a chance de trabalhar novamente com Sampaoli-(Reprodução/TV Galo
Anunciado pelo Galo, o atacante Eduardo Sasha, celebrou sua chegada ao time mineiro, tendo novamente a oportunidade de trabalhar com Jorge Sampaoli, que foi o seu comandante no Santos, em 2019, quando teve sua melhor fase no clube paulista, marcando 14 dos 23 gols com a camisa do Peixe. Sasha elogiou o chefe pela forma que o fez evoluir como atleta de futebol. -É um grande treinador, me fez evoluir muito com o meu futebol, me ajudou bastante-disse Sasha, à TV Galo O negócio fechado com o Atlético-MG saiu porque Sasha se acertou com o Santos, abrindo mão de uma ação judicial no valor de 15 milhões de reais. O jogador irá receber do Peixe R$ 677 mil, parte do que o alvinegro de Minas irá pagar ao Santos pelos direitos do atacante, 1,5 milhão de euros(cerca de R$ 10 milhões). O novo reforço do Atlético assinou por quatro anos e espera que a passagem seja vitoriosa. - A expectativa é das melhores, estou muito feliz e motivado com esse novo desafio. Tenho certeza que as coisas tendem a ser muito boas, então, estou muito feliz e motivado para que a gente possa ter um excelente ano-disse. Para estar 100% à disposição de Sampaoli, Eduardo Sasha ainda precisa entrar no BID da CBF e entrar em forma física, já que não estava em atividade no Santos devido à disputa na Justiça.

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