Sarabia pode deixar o Paris Saint-Germain para jogar no Atlético de Madrid

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Pablo Sarabia pode se transferir para o Atlético de Madrid nesta janela, segundo o "Le Parisien". O Paris Saint-Germain, detentor do passe do espanhol, gostaria de envolvê-lo em uma troca por Joaquín Correa, da Lazio, mas as negociações foram interrompidas.O atacante possui um perfil que é admirado nos bastidores da equipe colchonera. Além disso, o clube francês não deve dificultar a saída do jogador para fazer caixa e buscar outras peças para o plantel dirigido por Mauricio Pochettino.

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Além do Atlético de Madrid, a Inter de Milão também estaria na lista de possíveis destinos para Sarabia. No entanto, a condição financeira do clube italiano não é positiva para arcar com os custos de cerca de 22 milhões de euros (R$ 132,4 milhões).