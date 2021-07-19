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futebol

Sarabia pode deixar o Paris Saint-Germain para jogar no Atlético de Madrid

Clube francês busca um novo destino para o atacante espanhol nesta janela de transferências. Atleta participou bem nos jogos da Eurocopa pela seleção...

Publicado em 19 de Julho de 2021 às 09:16

LanceNet

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Publicado em 

19 jul 2021 às 09:16
Crédito: AFP
Pablo Sarabia pode se transferir para o Atlético de Madrid nesta janela, segundo o "Le Parisien". O Paris Saint-Germain, detentor do passe do espanhol, gostaria de envolvê-lo em uma troca por Joaquín Correa, da Lazio, mas as negociações foram interrompidas.O atacante possui um perfil que é admirado nos bastidores da equipe colchonera. Além disso, o clube francês não deve dificultar a saída do jogador para fazer caixa e buscar outras peças para o plantel dirigido por Mauricio Pochettino.
> Veja a tabela da Ligue 1
Além do Atlético de Madrid, a Inter de Milão também estaria na lista de possíveis destinos para Sarabia. No entanto, a condição financeira do clube italiano não é positiva para arcar com os custos de cerca de 22 milhões de euros (R$ 132,4 milhões).
O PSG busca vender jogadores e arrecadar 180 milhões de euros (R$ 1 bilhão) para enquadrar as contas do clube. Até o momento, o conjunto parisino vendeu apenas Bakker, mas segue com oito nomes na lista de transferências.

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