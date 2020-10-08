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futebol

Sara sai em defesa de Diniz no São Paulo: 'O técnico não está sozinho'

Destaque do Tricolor nesta noite, com um gol e uma assistência, o jovem meio-campista formado em Cotia ressaltou o espírito coletivo no clube do Morumbi...
LanceNet

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Publicado em 

07 out 2020 às 23:11

Publicado em 07 de Outubro de 2020 às 23:11

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
Destaque do São Paulo na noite desta quarta, na vitória sobre o Atlético-GO, por 3 a 0, o meio-campista Gabriel Sara fez questão de sair em defesa do técnico Fernando Diniz e do elenco do Tricolor após as críticas ouvidas nos últimos dias, sobretudo depois da queda precoce na Copa Libertadores.
TABELA>Confira a classificação do Campeonato Brasileiro
- O técnico não está sozinho, estamos com ele. Quando é eliminado, é eliminado todo mundo. É um reação do grupo para voltar às vitórias - afirmou o jovem jogador na saída do gramado do Morumbi.Nesta quarta, Sara marcou um belo gol de fora da área e ainda deu uma assistência para Brenner, seu companheiro desde a categoria de base, no segundo tempo. Os jogadores formados em Cotia, inclusive, foram os destaques da partida. Contudo, apesar do bom rendimento individual, Sara fez questão de exaltar o empenho coletivo diante do Atlético-GO.
- Fez a diferença o espírito do grupo, a união do grupo. Sabemos o momento que estamos vivendo e precisamos nos unir - concluiu.

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