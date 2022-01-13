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futebol

Sara fala sobre pré-temporada com Rogério Ceni no São Paulo

Meia do Tricolor comentou o início de preparação para a próxima temporada e elogiou os novos companheiros de time, que já treinam com o elenco no CT da Barra Funda...
LanceNet

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Publicado em 

13 jan 2022 às 16:05

Publicado em 13 de Janeiro de 2022 às 16:05

Com três dias de pré-temporada, o São Paulo segue se preparando para a estreia no Campeonato Paulista, dia 27 de janeiro, contra o Guarani, fora de casa. O meia Gabriel Sara falou sobre esse começo dos trabalhos com o técnico Rogério Ceni, que chegou ao clube em agosto do ano passado. TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui
- É muito importante a gente ter esse momento de descanso e agora focar nossas energias no São Paulo e fazer um grande ano. Importante termos esse começo pesado, difícil, vai ajudar muito a passar nas competições durante o ano - disse o jogador em entrevista à spfctv.
Gabriel Sara foi um dos principais jogadores na última temporada, com dez gols e três assistências. Foi inclusive, o ano em que ele mais marcou gols na carreira desde que subiu aos profissionais. Ele comemorou o seu 2021, mas ficou chateado pelo rendimento geral da equipe. - Eu fiquei feliz pela temporada que eu fiz, mas muito insatisfeito com a temporada do time em geral. Começamos muito bem, mas deixamos cair muito. Eu acredito que realmente é buscar evolução minha e do time. Quero que nessa temporada eu possa fazer mais gols, crescer e evoluir mais. Ter esse processo junto com o time, para que possamos buscar novas coisas e manter o nível bom - finalizou Sara.
Crédito: GabrielSarafalousobreocomeçodepré-temporadadoSãoPaulo(Foto:RubensChiri/saopaulofc

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