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futebol

Sara fala sobre críticas que vinha recebendo e sentimento após gols

Garoto formado na base do clube vinha sendo criticado pela torcida, mas fez dois gols contra o Santos na noite deste sábado e foi o destaque do São Paulo na Vila Belmiro...

Publicado em 12 de Setembro de 2020 às 21:47

LanceNet

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Publicado em 

12 set 2020 às 21:47
Crédito: Lenita Rodrigues/Ofotográfico
A noite deste sábado tinha tudo para ser inesquecível ao jovem Gabriel Sara, de apenas 21 anos. Revelado na base do Tricolor, o meio-campista fez seus dois primeiros gols pelo clube do Morumbi em plena Vila Belmiro e justamente durante um momento em que vinha recebendo muitas críticas por parte da torcida. A vitória são-paulina no clássico com o Santos escapou, mas o jogador ressaltou seu comprometimento com o trabalho.
- As críticas são do esporte. Tenho que saber lidar com isso. Não é uma resposta, é o meu trabalho (referindo-se ao seu bom desempenho individual). Pude ajudar com dois gols, mas infelizmente o resultado não veio - afirmou o jovem jogador do São Paulo na saída do gramado da Vila Belmiro.- Em clube grande sempre vão ter críticas, mas também vai ter apoio. Sentir, a gente sente um pouco, mas seguimos para frente. Queríamos sair com a vitória, mas bola para frente que tem mais - completou o garoto, demonstrando que está focado no São Paulo e não na pressão externa.
Depois de ter ficado duas vezes em vantagem no marcador, o Tricolor cedeu o empate para o Santos, em 2 a 2, e voltou para a capital paulista com apenas um ponto na mala. A chance de alcançar o líder Internacional na tabela de classificação ficou para uma outra oportunidade. A equipe comandada por Fernando Diniz chegou aos 18 pontos e dorme na vice-liderança do Brasileirão.

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