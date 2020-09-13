Sara fala sobre críticas que vinha recebendo e sentimento após gols

Crédito: Lenita Rodrigues/Ofotográfico

A noite deste sábado tinha tudo para ser inesquecível ao jovem Gabriel Sara, de apenas 21 anos. Revelado na base do Tricolor, o meio-campista fez seus dois primeiros gols pelo clube do Morumbi em plena Vila Belmiro e justamente durante um momento em que vinha recebendo muitas críticas por parte da torcida. A vitória são-paulina no clássico com o Santos escapou, mas o jogador ressaltou seu comprometimento com o trabalho.

- As críticas são do esporte. Tenho que saber lidar com isso. Não é uma resposta, é o meu trabalho (referindo-se ao seu bom desempenho individual). Pude ajudar com dois gols, mas infelizmente o resultado não veio - afirmou o jovem jogador do São Paulo na saída do gramado da Vila Belmiro.- Em clube grande sempre vão ter críticas, mas também vai ter apoio. Sentir, a gente sente um pouco, mas seguimos para frente. Queríamos sair com a vitória, mas bola para frente que tem mais - completou o garoto, demonstrando que está focado no São Paulo e não na pressão externa.