Sara Carbonero confirma separação do ex-goleiro Iker Casillas

A jornalista espanhola Sara Carbonero confirmou a sua separação do ex-goleiro espanhol Iker Casillas. Rumores sobre o fim do casamento de Sara com Casillas agitaram a semana, e uma confirmação foi feita por Carbonero, além de um post do ex-jogador nas redes sociais.
Rumores sobre uma possível separação entre Iker Casillas, ex-goleiro de Real Madrid, Porto e Seleção da Espanha, e a espanhola Sara Carbonero cercaram a imprensa nesta semana, e uma confirmação foi feita nesta sexta-feira pela jornalista.
O relacionamento de Iker Casillas e Sara Carbonero teve início há mais de dez anos, e um beijo do ex-goleiro na jornalista repercutiu no ano de 2010 em entrevista após o título da Espanha no Copa do Mundo da África do Sul sobre a Holanda.
O Real Madrid, clube que Iker Casillas é ídolo, entra em campo neste sábado, às 12:15h (de Brasília), contra o Elche em partida válida 27ª rodada do Campeonato Espanhol. No torneio, o clube merengue ocupa a terceira colocação, com 54 pontos somados.
Iker Casillas, em post no Instagram, falou sobre o seu relacionamento com Sara Carbonero e o fim da relação entre os dois.