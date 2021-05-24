São Paulo x Sporting Cristal: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Crédito: STAFF Conmebol

O São Paulo enfrenta o Sporting Cristal, do Peru, nesta terça-feira (20), em partida válida pela última rodada do Grupo E da Libertadores de 2021. O jogo será disputado no Estádio do Morumbi, e a bola rola a partir das 21h30.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DA LIBERTADORES

Motivado pelo título do Campeonato Paulista, o Tricolor busca a vitória para ter chance de classificar na primeira posição do grupo, o que garante jogar o segundo jogo das oitavas de final em casa. A equipe de Crespo é a segunda colocada, com oito pontos, três a menos que o Racing. O técnico Hernán Crespo deve escalar uma equipe alternativa, devido ao desgaste da final do Campeonato Paulista. A tendência é que William, Nestor e Talles formem o meio-campo titular. Na frente, Rojas e Vitor Bueno devem ser a dupla de ataque.

Prestes a disputar um duelo de suma importância contra o São Paulo para assegurar a vaga na sequência da Sul-Americana já que, na Libertadores, não há mais chances matemáticas, o Sporting Cristal viu uma longa sequência nacional ser quebrada no fim de semana.

Sem ser derrotado em partidas do Campeonato Peruano desde outubro do ano passado, o atual campeão, que já estava garantido na próxima etapa, perdeu por 3 a 0 para o Cesar Vallejo em confronto do último sábado (22) disputado no estádio Alejandro Villanueva.

FICHA TÉCNICASÃO PAULO X SPORTING CRISTALLocal: Estádio do Morumbi, em São Paulo.Data/Horário: 25 de maio de 2021 (terça-feira), às 21h30Árbitro: Wilmar Roldán (COL)Assistentes: Miguel Roldan (COL) e Sebastian Vela (COL)Onde acompanhar: SBT, Conmebol TV e Tempo Real no LANCE!

SÃO PAULO: Perri, Bruno Alves, Diego Costa e Rodrigo Freitas; Orejuela, Rodrigo Nestor, William, Talles e Welington; Vitor Bueno e Rojas. Técnico: Hernán CrespoDesfalques: Benítez e Daniel Alves (lesionados)