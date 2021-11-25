São Paulo x Sport: veja preços dos ingressos e orientações

O São Paulo segue com a promoção nos valores dos ingressos para a partida contra o Sport, no próximo sábado (27), às 21h30, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. Os preços continuam os mesmos do empate sem gols contra o Athletico-PR, que resultou em um público de mais de 40 mil pessoas. O ingresso com preços mais em conta é do setor popular, que continua a preços de R$ 20 para todos os planos e público geral, com meia-entrada a R$ 10. Depois desse setor, vem os reajustes. A Arquibancada Leste Azul passa de R$ 70 para R$ 30. Até mesmo o Camarote dos Ídolos, que tinha entrada de R$ 400, o setor mais caro do estádio, continua a R$ 250.

De acordo com o site da Total Acesso, restam entradas para todos os setores. As vendas de ingressos para o público em geral já tiveram início 100% online. Vale ressaltar que os protocolos contra a Covid-19 seguem, como uso de máscaras, distanciamento e medida da temperatura. Não haverá check-in presencial, somente online.

> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aquiVEJA COMO FAZER O CHECK-IN ANTES DA PARTIDAOs torcedores que adquirirem ingressos terão que enviar informações e documentos para o e-mail [email protected]

Nomes e sobrenomes dos torcedores que ingressarão no Estádio;

Dados de contato (e-mail e/ou telefone);

Cópia do Documento de identificação oficial (CPF e/ou RG ou documento oficial equivalente) de todos os torcedores;

Local: área, fileira e assento do ingresso adquirido.

Cópia do comprovante de vacinação completa (duas doses ou dose única)

Em caso de o torcedor ter tomado apenas uma dose da vacina deverá apresentar também cópia do teste PCR realizado até 48 horas antes do jogo ou resultado negativo de teste antígeno com até 24 horas de antecedência. Documento de identificação (CPF).

Confira os preços dos ingressosArquibancada Norte Amarela: R$ 20 (inteira), R$ 10 (meia-entrada) para todos os planos e público geral;Arquibancada Leste Azul: R$ 30 (inteira), R$ 15 (meia-entrada)Arquibancada Sul Laranja: R$ 20 (inteira), R$ 10 (meia-entrada) - ESGOTADACadeira Superior Sul Lar. Premium: R$ 50 (inteira), R$ 25 (meia-entrada)Cadeira Especial Leste Azul: R$ 100 (inteira), R$ 50 (meia)Cadeira Especial Oeste Vermelha: R$ 100 (inteira), R$ 50 (meia)Cadeira Térrea P 02 – 04: R$ 50 (inteira), R$ 25 (meia-entrada)Cadeira Térrea P 18: R$ 50 (inteira), R$ 25 (meia-entrada)Cadeira Térra PCD P17 -B: R$ 10.00Camarote dos Ídolos: R$ 250,00Arquibancada Oeste - Torcida Visitante: R$ 30 (inteira), R$ 15 (meia-entrada)