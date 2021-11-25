Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

São Paulo x Sport: veja preços dos ingressos e orientações

Tricolor reduziu valor das entradas para ter mais público em duelo direto na luta contra o rebaixamento. Jogo acontece neste sábado (27), ás 21h30, no Morumbi
...

Publicado em 25 de Novembro de 2021 às 14:34

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 nov 2021 às 14:34
O São Paulo segue com a promoção nos valores dos ingressos para a partida contra o Sport, no próximo sábado (27), às 21h30, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. Os preços continuam os mesmos do empate sem gols contra o Athletico-PR, que resultou em um público de mais de 40 mil pessoas. O ingresso com preços mais em conta é do setor popular, que continua a preços de R$ 20 para todos os planos e público geral, com meia-entrada a R$ 10. Depois desse setor, vem os reajustes. A Arquibancada Leste Azul passa de R$ 70 para R$ 30. Até mesmo o Camarote dos Ídolos, que tinha entrada de R$ 400, o setor mais caro do estádio, continua a R$ 250.
De acordo com o site da Total Acesso, restam entradas para todos os setores. As vendas de ingressos para o público em geral já tiveram início 100% online. Vale ressaltar que os protocolos contra a Covid-19 seguem, como uso de máscaras, distanciamento e medida da temperatura. Não haverá check-in presencial, somente online.
> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aquiVEJA COMO FAZER O CHECK-IN ANTES DA PARTIDAOs torcedores que adquirirem ingressos terão que enviar informações e documentos para o e-mail [email protected].
Nomes e sobrenomes dos torcedores que ingressarão no Estádio;
Dados de contato (e-mail e/ou telefone);
Cópia do Documento de identificação oficial (CPF e/ou RG ou documento oficial equivalente) de todos os torcedores;
Local: área, fileira e assento do ingresso adquirido.
Cópia do comprovante de vacinação completa (duas doses ou dose única)
Em caso de o torcedor ter tomado apenas uma dose da vacina deverá apresentar também cópia do teste PCR realizado até 48 horas antes do jogo ou resultado negativo de teste antígeno com até 24 horas de antecedência. Documento de identificação (CPF).
Confira os preços dos ingressosArquibancada Norte Amarela: R$ 20 (inteira), R$ 10 (meia-entrada) para todos os planos e público geral;Arquibancada Leste Azul: R$ 30 (inteira), R$ 15 (meia-entrada)Arquibancada Sul Laranja: R$ 20 (inteira), R$ 10 (meia-entrada) - ESGOTADACadeira Superior Sul Lar. Premium: R$ 50 (inteira), R$ 25 (meia-entrada)Cadeira Especial Leste Azul: R$ 100 (inteira), R$ 50 (meia)Cadeira Especial Oeste Vermelha: R$ 100 (inteira), R$ 50 (meia)Cadeira Térrea P 02 – 04: R$ 50 (inteira), R$ 25 (meia-entrada)Cadeira Térrea P 18: R$ 50 (inteira), R$ 25 (meia-entrada)Cadeira Térra PCD P17 -B: R$ 10.00Camarote dos Ídolos: R$ 250,00Arquibancada Oeste - Torcida Visitante: R$ 30 (inteira), R$ 15 (meia-entrada)
Crédito: SãoPauloestáfazendopromoçãonosvaloresdosingressoscontraoSport(Foto:Flickr/SãoPaulo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sara Gimenes, de 22 anos, morreu após o carro em que estava capotar na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica
Namorado que fugiu de acidente em Cariacica pede para ir a velório de universitária
Churrasco
Dicas de chef: saiba como deixar a carne do churrasco mais macia e saborosa
Prefeitura de Vargem Alta
11 concursos e seleções no ES abrem vagas com salário de até R$ 12 mil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados