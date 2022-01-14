São Paulo x São Caetano: veja provável escalação do Tricolor e onde assistir ao jogo pela Copinha

São Paulo e São Caetano voltam a se enfrentar nesta edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. As duas equipes duelam neste sábado, às 21h45, no Anacleto Campanella, pela terceira fase da competição. Na primeira fase, o Tricolor levou a melhor sobre o Azulão: 2 a 1, de virada.

+ Veja o caminho do São Paulo no Campeonato Paulista 2022Na ocasião, as duas equipes já estavam classificadas para a próxima fase. Agora, o duelo é mata-mata e vale uma vaga nas oitavas de final da Copinha, competição em que o time do Morumbi já conquistou quatro vezes. Para chegar a esta fase do torneio, o São Paulo eliminou o EC São Bernardo ao vencer por 3 a 0, enquanto o São Caetano bateu o Londrina, por 1 a 0.

A equipe comandada por Alex, tem 100% de aproveitamento até aqui. Os garotos venceram os quatro jogos disputados, com 12 gols marcados e apenas um sofrido: São Paulo 2x0 CSE-AL, Desportiva Perilima-PB 0x5 São Paulo, São Caetano 1x2 São Paulo e São Paulo 3x0 EC São Bernardo.SÃO PAULO x SÃO CAETANO Data e hora: 15 de janeiro de 2022, às 21h45 (Horário de Brasília)Local: Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul (SP)Árbitro: Danilo da SilvaAuxiliares: Osvaldo Apipe de Medeiros Filho e Igor César BertozziComo e onde assistir: SporTV

SÃO PAULO: Young; Nathan, Beraldo, Luizão e Patryck; Pablo, Léo, Pagé e Pedrinho; Vitinho e Caio (Facundo Milán). Técnico: Alex.

SÃO CAETANO: Max, Luiz Guilherme, Guilherme Tavares, Vitor, Erick, Matheus Brito, Kaique, Breno, Wallace, Lobato, Arthur. Técnico: Vinícius Campos (Fininho).