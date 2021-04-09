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futebol

São Paulo x São Caetano: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Clubes voltam a disputar o Campeonato Paulista após a paralisação devido a pandemia do coronavírus. Tricolor é o líder do Grupo B da competição, com sete pontos conquistados...

Publicado em 09 de Abril de 2021 às 19:41

LanceNet

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Publicado em 

09 abr 2021 às 19:41
Crédito: Ricardo Moreira/Fotoarena
O Campeonato Paulista está de volta. Após quase um mês de paralisação devido ao agravamento da pandemia de Covid-19, os clubes voltam a disputar o estadual. Neste sábado, São Paulo e São Caetano se enfrentam no Morumbi, às 20h, em jogo inicialmente válido pela 11ª rodada.
Veja os jogadores do São Paulo que mais participaram de gols em 2021
O Tricolor é o primeiro colocado do Grupo B com sete pontos, enquanto o Azulão está na última colocação do Grupo D, com apenas um ponto e busca a primeira vitória na competição estadual.
CONFIRA EM QUAL POSIÇÃO O SÃO PAULO ESTÁ NO PAULISTÃO 2021 Hernán Crespo pode ter o desfalque do atacante Luciano e do meia Gabriel Sara. O camisa 11 foi liberado para ir a Goiânia por conta do falecimento do seu sogro. Já Sara está com dores musculares e ficou de fora do último treinamento no CT da Barra Funda.
A comissão técnica inscreveu mais três jogadores na lista de 26 atletas. O zagueiro Miranda, o meia Benítez e o atacante Eder foram inscritos, mas ainda não está definida a escalação do trio diante do Azulão. Já o time do Grande ABC busca a primeira vitória no estadual. São quatro jogos, com três derrotas e um empate. A única mudança deve ser a entrada de Nickolas na lateral-direita no lugar de Tony, que rescindiu com a equipe.
A equipe acertou as contratações do meia Lucas e do volante Matheus Surcin, filhos do ex-jogador Marcelinho Carioca. No entanto, eles ainda não foram regularizados no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e não estão à disposição do técnico Wilson Júnior. FICHA TÉCNICASÃO PAULO X SÃO CAETANOLocal: Estádio do Morumbi, São Paulo (SP)Data/Horário: 10 de abril de 2021 (sábado), às 20h (de Brasília)Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias AraujoAssistentes: Não divulgado pela FPFVAR: Vinicius FurlanOnde acompanhar: Premiere e Tempo Real no LANCE!/Voz do Esporte
SÃO PAULO: Volpi; Arboleda, Bruno Alves (MIranda) e Léo; Igor Vinicius, Luan, Rodrigo Nestor, Daniel Alves e Reinaldo; Vitor Bueno (Eeder) e Pablo. Técnico: Hernán Crespo. Desfalques: Luciano (poupado), Hernanes, Gabriel Sara (lesionados)
SÃO CAETANO: Luiz; Nickolas, Lucas Dias, Caetano e Fernando; Warian, Charles e Diego Cardoso; Filipe Carvalho, William Amorim e Carlinhos. Técnico: Wilson Júnior

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