São Paulo x São Bernardo: veja provável escalação do Tricolor e onde assistir ao jogo pela Copinha

Na próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o São Paulo vai enfrentar o São Bernardo, que terminou na segunda colocação do Grupo 22. O jogo será realizado nesta quinta-feira (13), às 21h45, no Anacleto Campanella. Nesta fase mata-mata, o jogo é único e, em caso de empate, a vaga será decidida nos pênaltis.O Tricolor, comandado pelo técnico Alex, tem 100% de aproveitamento na Copinha. Foram três triunfos na fase de grupos, com nove gols marcados e apenas um sofrido: São Paulo 2x0 CSE-AL, Desportiva Perilima-PB 0x5 São Paulo e São Caetano 1x2 São Paulo.