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São Paulo x São Bernardo: veja provável escalação do Tricolor e onde assistir ao jogo pela Copinha

Equipe comandada por Alex tem 100% de aproveitamento na competição...
LanceNet

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Publicado em 

12 jan 2022 às 19:00

Publicado em 12 de Janeiro de 2022 às 19:00

Na próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o São Paulo vai enfrentar o São Bernardo, que terminou na segunda colocação do Grupo 22. O jogo será realizado nesta quinta-feira (13), às 21h45, no Anacleto Campanella. Nesta fase mata-mata, o jogo é único e, em caso de empate, a vaga será decidida nos pênaltis.O Tricolor, comandado pelo técnico Alex, tem 100% de aproveitamento na Copinha. Foram três triunfos na fase de grupos, com nove gols marcados e apenas um sofrido: São Paulo 2x0 CSE-AL, Desportiva Perilima-PB 0x5 São Paulo e São Caetano 1x2 São Paulo.
No terceiro jogo, o treinador optou por mesclar a equipe e seguiu dando resultado positivo. Para o duelo desta noite, no entanto, o time-base deve ser o mesmo do primeiro e segundo jogos, considerado o titular. O Tricolor tem quatro títulos na competição.VEJA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE A PARTIDA
SÃO PAULO X SÃO BERNARDO
Data e hora: 13 de janeiro de 2022, às 21h45 (Horário de Brasília)Local: Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul (SP)Árbitro: Guilherme Francisco Maciel da Silva e RosárioAuxiliares: Alex Alexandrino e Rodrigo de Oliveira SilvaComo e onde assistir: SporTV
SÃO PAULO: Young; Nathan, Beraldo, Luizão e Patryck; Pablo, Léo, Pagé e Pedrinho; Vitinho e Caio (Facundo Milán). Técnico: Alex.
SÃO BERNARDO: Diego, Romailson, Felipe Donizete, Luiz Felipe, Arthur, Gabriel Brilhante, Geovane, Guilherme, Mateus Pereira, João Guilherme, Christian. Técnico: Cléber Ferreira.
Crédito: OSãoPaulovaienfrentaroSãoBernardonestaquinta-feira(13(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net)

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