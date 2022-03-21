São Paulo x São Bernardo: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

São Paulo e São Bernardo se enfrentam nesta terça-feira (22), às 20h30, no Morumbi, em duelo válido pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Quem vencer garante vaga na semifinal. Se a partida terminar empatada, a decisão será em cobranças de pênalti. VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTA 2022!
O técnico Rogério Ceni poderá contar com a volta do goleiro Tiago Volpi e do volante Gabriel, que se recuperaram de lesões e treinaram com o elenco. No entanto, o meia Gabriel Sara, com entorse no tornozelo, segue no REFFIS realizando tratamento e será desfalque.
Na última atividade antes da partida, Ceni promoveu um treinamento tático, além de vídeos para os jogadores e treinamento de finalizações e pênaltis. O São Paulo terminou a primeira fase como líder do Grupo B, com 23 pontos. Já o São Bernardo teve um retrospecto regular contra os clubes grandes do estado neste Paulistão. A equipe do ABC empatou com o Palmeiras, em casa, e contra o Santos, fora, ambos por 1 a 1, mas perdeu para o Corinthians por 3 a 0, na Neo Química Arena.
A esperança do Tigre está nos pés do meia Silvinho, destaque da equipe e que atuou no São Paulo em 2013.
SÃO PAULO x SÃO BERNARDOLocal: Estádio do Morumbi, São Paulo (SP)Data/Horário: 22/03/2022, às 20h30Árbitro: Douglas Marques das FloresAssistentes: Daniel Paulo Ziolli e Fabrini Bevilaqua CostaVAR: Jose Claudio Rocha FilhoOnde acompanhar: HBO MAX, Estádio TNT Sports e em Tempo Real na parceria LANCE!/Voz do Esporte
SÃO PAULOJandrei, Rafinha, Diego Costa, Léo e Reinaldo; Pablo Maia, Nestor, Igor Gomes e Nikão (Patrick); Eder e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.Desfalques: Gabriel Sara (lesionado), Arboleda e Moreira (convocados)
SÃO BERNARDO Júnior Oliveira; Matheus Salustiano, Ligger e Joílson; Cristovam, Rodrigo Souza, Vitinho Mesquita e Igor Fernandes; Paulinho Moccelin, Silvinho e Matheus Davó. Técnico: Márcio Zanardi.Desfalques: -