São Paulo x São Bernardo pela Copinha terá limite de torcedores; veja detalhes

O torcedor que deseja ir ao Anacleto Campanella assistir o confronto entre São Paulo e São Bernardo, às 21h45, pela segunda fase da Copinha, terá que se atentar a alguns detalhes. Em reunião realizada na última quarta-feira (12), entre a organização da sede, FPF e Polícia Militar, que serão somente 4.000 torcedores, sendo 3.200 para a equipe do São Paulo e 800 para o São Bernardo. O número é menor do que na partida contra o São Caetano, quando foi permitida a entrada de 4.400 torcedores.