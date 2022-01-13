São Paulo x São Bernardo pela Copinha terá limite de torcedores; veja detalhes

O torcedor que deseja ir ao Anacleto Campanella assistir o confronto entre São Paulo e São Bernardo, às 21h45, pela segunda fase da Copinha, terá que se atentar a alguns detalhes. Em reunião realizada na última quarta-feira (12), entre a organização da sede, FPF e Polícia Militar, que serão somente 4.000 torcedores, sendo 3.200 para a equipe do São Paulo e 800 para o São Bernardo. O número é menor do que na partida contra o São Caetano, quando foi permitida a entrada de 4.400 torcedores.
A torcida do São Bernardo deverá entrar pelo portão principal, enquanto a torcida do São Paulo deverá entrar pelo portão 02. Após a chegada desse número total de torcedores os portões serão fechados pela Polícia Militar. A entrada é gratuita. O Tricolor, comandado pelo técnico Alex, tem 100% de aproveitamento na Copinha. Foram três triunfos na fase de grupos, com nove gols marcados e apenas um sofrido: São Paulo 2x0 CSE-AL, Desportiva Perilima-PB 0x5 São Paulo e São Caetano 1x2 São Paulo.