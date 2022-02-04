São Paulo x Santo André: veja preços dos ingressos e orientações

O São Paulo divulgou os preços e orientações para os torcedores que desejam ir ao Morumbi para ver a partida contra o Santo André, a segunda do time em casa na temporada, na próxima quarta-feira (09), às 19h, pelo Campeonato Paulista. O estádio poder receber 70% do total da capacidade de público. O ingresso mais barato será do setor popular, que continuará a preços de R$ 20 para todos os planos e público geral.

As vendas de ingressos para o público em geral terão início às 08h do próximo domingo (06). Já os sócios já podem comprar. As vendas serão 100% online, através do site da Total Acesso.Não será permitida a entrada ou permanência do indivíduo que não seguir a rigor os protocolos de saúde. O não cumprimento de protocolos resultará a retirada do indivíduo do estádio. O São Paulo disponibilizará álcool em gel, medição de temperatura na entrada, além de fiscais para garantir o cumprimento das determinações, no Morumbi.

VEJA COMO FAZER O CHECK-IN ANTES DA PARTIDAOs torcedores que adquirirem ingressos se comprometem a enviar as seguintes informações e documentos através do e-mail [email protected] ​- Nomes e sobrenomes dos torcedores que ingressarão no Estádio;

- Dados de contato (e-mail e/ou telefone);

- Cópia do Documento de identificação oficial (CPF e/ou RG ou documento oficial

equivalente) de todos os torcedores;

- Local: área, fileira e assento do ingresso adquirido.

- Cópia do comprovante de vacinação completa (duas doses ou dose única)

- Em caso de o torcedor ter tomado apenas uma dose da vacina deverá apresentar também cópia do teste PCR realizado até 48 horas antes do jogo ou resultado negativo de teste antígeno com até 24 horas de antecedência. Documento de identificação (CPF).

No título (“assunto”) do e-mail, identificar o jogo para o qual está sendo realizado o check in (exemplo: SPFC x SANTO ANDRÉ).

Confira os preços dos ingressos para torcedor comumArquibancada Norte Amarela: R$ 20 (inteira) R$ 10 (meia);Sul Laranja: R$ 20 (inteira) R$ 10 (meia);Arquibancada Leste Azul (Bitso): R$ 50 (inteira), R$ 25 (meia);Oeste Vermelha: R$ 50 (inteira), R$ 25 (meia);Oeste Visitante: R$ 50 (inteira), R$ 25 (meia);Cadeira Especial Leste Azul: R$ 150 (inteira), R$ 75 (meia);Cadeira Superior Norte Amarela: R$ 80 (inteira), R$ 40 (meia)Cadeira Superior Sul Laranja: R$ 80 (inteira), R$ 40 (meia)Cadeira Superior Sul Laranja Premium: R$ 80 (inteira), R$ 40 (meia)Cadeira Especial Oeste Vermelha: R$ 150 (inteira), R$ 75 (meia)Cadeira Térrea PCD: R$ 10 (público geral)

CAMAROTE DOS ÍDOLOS- Já estão abertas as vendas de ingressos para o espaço especialmente dedicado à interação de torcedores com ex-jogadores do São Paulo. O acesso ao camarote ocorrerá pelo Portão 5-A, com abertura exclusiva antecipada a partir das 15h. As vendas serão apenas online, via site da Total Acesso.

OUTRAS INFORMAÇÕES- Todos os presentes precisarão obrigatoriamente seguir protocolos como uso de máscara, álcool em gel, respeitar o distanciamento físico, além de estar com a temperatura permitida. A temperatura será aferida na entrada do estádio.

- Desde que seja apresentado o comprovante da vacinação completa ou teste (antígeno ou PCR), não há idade mínima para ingresso ao evento.

- No dia da partida, os portões do Estádio do Morumbi abrirão às 17h.