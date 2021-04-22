futebol

São Paulo x Santo André: prováveis times, desfalques e onde assistir

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira, às 20h, no Morumbi, pelo Campeonato Paulista. Tricolor quer continuar sequência positiva, enquanto Ramalhão busca se recuperar...

Publicado em 22 de Abril de 2021 às 18:53

LanceNet

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
O São Paulo volta suas atenções para o Campeonato Paulista após vencer na estreia da Libertadores. Desta vez, o adversário será o Santo André nesta sexta-feira (23), às 20h, pelo Paulistão. Com cinco vitórias seguidas, o Tricolor espera manter a boa fase diante do Ramalhão.
O Tricolor é o primeiro colocado do Grupo B com 19 pontos, enquanto o time do Grande ABC está na terceira colocação do Grupo D, com seis pontos, buscando se recuperar após a derrota por 2 a 0 para o Novorizontino, fora de casa.
CONFIRA EM QUAL POSIÇÃO O SÃO PAULO ESTÁ NO PAULISTÃO 2021 Hernán Crespo pode escalar uma equipe mista devido a maratona de jogos. Com a estreia na Libertadores na última terça-feira, os titulares fizeram apenas um treinamento depois da viagem. Logo após o confronto contra o Ramalhão, o Tricolor viaja para Itu, onde enfrenta o Ituano, no domingo.
O desfalque para o São Paulo é o atacante Pablo, que com dores nas costas,não joga. Hernanes, Igor Vinicius e Lucas Perri treinaram com o elenco, mas ainda não devem estar à disposição de Crespo nesta partida. Orejuela e Gabriel Sara seguem no tratamento de lesões e não têm um prazo para o retorno.
Já o Santo André busca quebrar a sina dos empates: são três até o momento nas seis partidas disputadas pelo Campeonato Paulista. A dupla de ataque Vitinho e Ramón é a grande esperança da equipe do ABC paulista. FICHA TÉCNICASÃO PAULO X SANTO ANDRÉLocal: Estádio do Morumbi, São Paulo (SP)Data/Horário: 23 de abril de 2021 (sexta-feira), às 20h (de Brasília)Árbitro: Luiz Flavio de OliveiraAssistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Leonardo Tadeu PedroVAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do AmaralOnde acompanhar: SporTV, Premiere e Tempo Real no LANCE!/Voz do Esporte
SÃO PAULO: Volpi; Diego Costa, Miranda e Léo; Galeano (Igor Vinicius), Talles Costa, Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Welington; Rojas (Eder) e Vitor Bueno. Técnico: Hernán Crespo.Desfalques: Pablo, Hernanes, Gabriel Sara (lesionados)
SANTO ANDRÉ: Fernando Henrique; Marcos Martins, William Goiano, Rodrigo, Bruno Santos; Vitinho, PH e Marino; Minho, Thiago Marques e Fernandinho . Técnico: Paulo Roberto Santos.

