São Paulo x Santo André: prováveis escalações, desfalques e onde assistir ao confronto

O São Paulo vai atrás de sua primeira vitória nesta edição do Campeonato Paulista. O Tricolor está sob pressão, já que tem apenas um ponto em três jogos e amarga a incômoda zona de rebaixamento. Diante do Santo André na quarta-feira (9), às 19h, o Tricolor fará seu segundo jogo do ano diante de sua torcida no Estádio do Morumbi.

+ Veja o caminho do São Paulo no Campeonato Paulista 2022O técnico Rogério Ceni ainda não encontrou seu time ideal, mas pode estar próximo disso. O comandante não teve à disposição todo seu elenco durante a pré-temporada em razão do surto de Covid. Além disso, o clube contratou cinco reforços e nem todos estão 100% no condicionamento físico.

Um dos destaques do time vem sendo Alisson, recém-contratado e que foi titular nos três primeiros jogos do time no Estadual. No último jogo, inclusive, o jogador marcou seu primeiro gol. Outro reforço que deve ser titular nesta rodada é o goleiro Jandrei, que vai se revezar neste início de ano com Tiago Volpi, segundo Rogério Ceni.

O São Paulo tem desfalques certos para a partida. Luan e Luciano estão machucados e seguem no departamento médico. Além deles, Patrick teve uma lesão na coxa e também não joga. O Tricolor tem um jogo a menos, já que o confronto contra o Palmeiras válido pela quarta rodada foi adiado em razão da participação do rival no Mundial de Clubes.

Já o Santo André é o vice-líder do Grupo D, com cinco pontos, dois a menos que o Red Bull Bragantino, e quer os três pontos para tentar assumir a liderança. Em quatro jogos, o time tem uma vitória, dois empates e uma derrota.

SÃO PAULO x SANTO ANDRÉ

Local: Estádio do Morumbi, São Paulo (SP)Data/Horário: 09/02/2022, às 19hÁrbitro: Douglas Marques das FloresAssistentes: Daniel Paulo Ziolli e José Lucas Cândido de SouzaVAR: Péricles BassolsOnde acompanhar: Paulistão Play, Premiere e em Tempo Real na parceria LANCE!/Voz do Esporte

SÃO PAULOJandrei, Rafinha, Arboleda, Miranda e Reinaldo; Gabriel, Gabriel Sara e Alisson; Rigoni, Nikão e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.Desfalques: Patrick, Luan e Luciano (lesionados)

SANTO ANDRÉJefferso Paulino, Thiago Ennes, Luiz Gustavo, Carlão e Thallyson; Sabino, Carlos Jatobá e Dudu Vieira; Giovanny, Lucas Tocantins e Júnior Todinho, Técnico: Thiago Carpini.