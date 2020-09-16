São Paulo x River Plate: prováveis times, desfalques e onde acompanhar

São Paulo e River Plate retomam suas caminhadas na Copa Libertadores de 2020 nesta quinta-feira, em jogo que começa às 19h no Morumbi. Cada equipe soma dois jogos disputados e três pontos somados no Grupo D. O vencedor, se houver, vai igualar a pontuação da LDU, que reestreou com vitória sobre o Binacional e tem seis pontos.

Será o quinto encontro entre os dois clubes na competição. Em 2005, o São Paulo eliminou o River na semifinal com vitórias por 2 a 0 em casa e 3 a 2 como visitante. Em 2016, na fase de grupos, empatou por 1 a 1 na Argentina e venceu por 2 a 1 no Morumbi.A novidade do Tricolor deverá ser Pablo, recuperado de lesão no tronco. Já o River terá sua formação convencional, à exceção do lateral-esquerdo Casco, diagnosticado com a Covid-19. Pratto, que vinha sendo reserva, tem uma lesão na coxa direita e também não joga. O problema da equipe comandada por Gallardo é a inatividade: não joga uma partida oficial há 190 dias, desde antes da pandemia.