São Paulo x River Plate: prováveis times, desfalques e onde acompanhar

São Paulo e River Plate retomam suas caminhadas na Copa Libertadores de 2020 nesta quinta-feira, em jogo que começa às 19h no Morumbi. Cada equipe soma dois jogos disputados e três pontos somados no Grupo D. O vencedor, se houver, vai igualar a pontuação da LDU, que reestreou com vitória sobre o Binacional e tem seis pontos.
Será o quinto encontro entre os dois clubes na competição. Em 2005, o São Paulo eliminou o River na semifinal com vitórias por 2 a 0 em casa e 3 a 2 como visitante. Em 2016, na fase de grupos, empatou por 1 a 1 na Argentina e venceu por 2 a 1 no Morumbi.A novidade do Tricolor deverá ser Pablo, recuperado de lesão no tronco. Já o River terá sua formação convencional, à exceção do lateral-esquerdo Casco, diagnosticado com a Covid-19. Pratto, que vinha sendo reserva, tem uma lesão na coxa direita e também não joga. O problema da equipe comandada por Gallardo é a inatividade: não joga uma partida oficial há 190 dias, desde antes da pandemia.
Veja todas as informações sobre o jogo:
Data/Horário: 17/9/2020, às 19hLocal: Morumbi, em São Paulo (SP)Árbitro: Esteban Ostojich (URU)Assistentes: Richard Trinidad (URU) e Nicolás Taran (URU) Onde acompanhar: Fox Sports e em tempo real no LANCE!
SÃO PAULO: Tiago Volpi, Igor Vinícius, Diego Costa, Léo e Reinaldo; Tchê Tchê, Hernanes e Igor Gomes; Gabriel Sara, Vitor Bueno e Pablo. Técnico: Fernando Diniz.Desfalques: Daniel Alves, Liziero, Walce e Rojas (machucados); Luciano (suspenso).
RIVER PLATE: Armani, Montiel, Martínez Quarta, Pinola e Angileri; Enzo Pérez, Julián Álvarez, De la Cruz e Nacho Fernández; Suárez e Borré. Técnico: Marcelo Gallardo.Desfalques: Lucas Pratto (machucado); Casco (Covid-19).