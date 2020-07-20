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São Paulo x River em setembro: veja datas do Tricolor na Libertadores

São Paulo reestreia na competição sul-americana dia 17 de setembro, no Morumbi, contra o River Plate. Jogos da fase de grupos serão realizados com os portões fechados...

Publicado em 20 de Julho de 2020 às 17:56

LanceNet

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Publicado em 

20 jul 2020 às 17:56
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O São Paulo retomará a sua caminhada na Copa Libertadores no dia 17 de setembro, contra o River Plate, às 19h, no Morumbi, pela terceira rodada da fase de grupos.
Veja abaixo todas as partidas restantes do Tricolor nesta etapa da competição sul-americana, com data, horário, local e transmissão - a Conmebol ainda vai divulgá-las de forma oficial:
Rodada 317/9 - 19h - São Paulo x River PlateMorumbi - Fox
Rodada 422/9 - 21h30 - LDU x São PauloRodrigo Paz Delgado - Sportv
Rodada 530/9 - 21h30 - River Plate x São PauloMonumental - Globo e Fox
Rodada 6 20/10 - 21h30 - São Paulo x BinacionalMorumbi - Fox
Todas as equipes do Grupo D estão empatadas com três pontos após duas rodadas disputadas. O São Paulo é vice-líder, atrás do River Plate, devido ao saldo de gols. O time de Fernando Diniz estreou perdendo por 2 a 1 para o Binacional, no Peru, e recuperou-se com um triunfo por 3 a 0 sobre a LDU no Morumbi.
A partir de agora, devido à pandemia do coronavírus, os jogos serão realizados com portões fechados. Não há previsão do retorno dos torcedores. A Libertadores também não tem a data da final definida. A ideia é mantê-la no Maracanã e realizá-la em fevereiro de 2021.

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