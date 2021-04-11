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São Paulo x Red Bull Bragantino: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

O Tricolor, líder do grupo B com 10 pontos, recebe o Massa Bruta, líder do grupo C com 11 pontos, no Morumbi nesta segunda-feira, às 20h, pela sétima rodada do Paulistão 2021...

Publicado em 11 de Abril de 2021 às 19:49

LanceNet

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Publicado em 

11 abr 2021 às 19:49
Crédito: Rubens Chiri/São Paulo
Apenas dois dias depois de suas respectivas voltas aos gramados, São Paulo e Red Bull Bragantino se enfrentam nesta segunda-feira (12), às 20h, no Morumbi, em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Paulista de 2021.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021!
O São Paulo vem embalado para o jogo após atropelar o São Caetano no último sábado (10), goleando o Azulão por 5 a 1. Foi a terceira goleada do Tricolor, que é líder do grupo B, com 10 pontos, três a mais que a vice Ferroviária, que tem um jogo a menos e pode empatar na liderança.
Sob o comando de Hernán Crespo, o São Paulo vem exibindo bom futebol e espera se manter forte na competição com mais uma vitória. O time é o que mais fez gols na competição, com 15 gols marcados. Com um mês de treinos, sem jogos, o elenco parece ter absorvido os ensinamentos do argentino e exibe um belo futebol.
O Red Bull, por sua vez, também vem de um bom resultado, embora tenha sofrido para vencer o São Bento, também no último sábado, por 2 a 1, de virada, com direito a gol nos instantes finais da partida.
O Massa Bruta também lidera seu grupo, o grupo C, com 11 pontos, embora, assim como o São Paulo, tenha uma partida a mais que o vice-líder, o Palmeiras, que está apenas três pontos atrás. Ambos estão invictos na competição.O último confronto entre as duas equipes foi no dia 6 de janeiro de 2021, pelo Brasileirão. Na ocasião, o RB ganhou por 4 a 2 do Tricolor, no estádio Nabi Abi Chedid. Esta partida marcou o início da queda de rendimento da equipe de Fernando Diniz, culminando na perda do título brasileiro e na demissão do treinador.
O jogo ficou marcado, também, por uma confusão entre Diniz e Tchê Tchê, hoje no Atlético MG. A polêmica se deu por uma reclamação do treinador, que usou ofensas para expressar o descontentamento com a performance do meia.
FICHA TÉCNICASÃO PAULO X RED BULL BRAGANTINOLocal: Estádio do Morumbi, São Paulo (SP)Data/Horário: 12 de abril de 2021 (segunda-feira), às 20h (de Brasília)Árbitro: Flávio Rodrigues de SouzaAssistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse, Daniel Paulo Ziolli e Thiago Duarte PeixotoVAR: Marcio Henrique de GoisOnde acompanhar: Premiere e Tempo Real no LANCE!/Voz do Esporte
Escalações prováveis:SÃO PAULO: Volpi; Arboleda, Bruno Alves (Miranda) e Léo; Igor Vinicius, Luan, Rodrigo Nestor, Daniel Alves e Reinaldo; Luciano e Pablo (Eder). Técnico: Hernán Crespo.
RED BULL BRAGANTINO: Cleiton; Aderlan, Natan, Ligger e Edimar; Raul, Lucas Evangelista e Claudinho; Helinho, Artur e Ytalo. Técnico: Maurício Barbieri.

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