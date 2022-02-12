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São Paulo x Ponte Preta: prováveis escalações, desfalques e onde assistir ao confronto

As equipes se enfrentam neste domingo (13), às 18h30, no Estádio Moisés Lucarelli, pela sexta rodada do Campeonato Paulista...

Publicado em 12 de Fevereiro de 2022 às 18:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 fev 2022 às 18:00
O São Paulo segue na busca de melhorar sua situação na tabela do Campeonato Paulista. O combate contra a Ponte Preta, neste domingo (13), às 18h30, é a chance da equipe garantir sua segunda vitória na temporada e aliviar mais ainda a pressão.Rogério Ceni deve seguir com o sistema de rodízio que segue adotando nesse início de temporada. Dos 24 nomes testados, somente três deles estiveram presentes em todas as partidas até agora: Gabriel Sara, Rigoni e Alisson. Porém, nenhum deles jogou os 90 minutos.O gol do Tricolor é uma outra questão que está sendo avaliada pelo treinador, que segue adotando um revezamento entre Jandrei e Tiago Volpi. Volpi atuou contra o Guarani e o Red Bull Bragantino, enquanto Jandrei contra o Ituano e o Santo André.O São Paulo segue na quarta posição do grupo B, somando quatro jogos, uma vitória, duas derrotas e um empate. A Ponte Preta, por sua vez, está em segundo lugar do grupo D. O clube soma sete pontos, com cinco jogos, duas vitórias, um empate e duas derrotas.+ Veja a situação do São Paulo no Paulistão e simule os próximos jogosSÃO PAULO x SANTO ANDRÉ
Local: Estádio Moisés Lucarelli ,Campinas (SP)Data/Horário: 13/02/2022, às 18h30Árbitro: Raphael ClausAssistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Evandro de Melo LimaVAR: Thiago Duarte PeixotoOnde acompanhar: Paulistão Play, Premiere e em Tempo Real na parceria LANCE!/Voz do Esporte
SÃO PAULOVolpi, Rafinha, Arboleda, Miranda e Léo; Gabriel, Gabriel Sara e Alisson; Rigoni, Rodrigo Nestor e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.Desfalques: Patrick, Luan e Luciano (lesionados)
PONTE PRETAYgor; Kevin, Thiago, Fabrício e Guilherme; Wesley, Leo Naldi, Leo Santos e Fessin; Ribamar e Lucca. Técnico: Gilson Kleina.Desfalques: Luís Fernando, Dedé e Igor Formiga.
Crédito: SãoPaulobuscasuasegundavitórianoCampeonatoPaulista(Foto:RubensChiri/SãoPaulo

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