São Paulo x Ponte Preta: prováveis escalações, desfalques e onde assistir ao confronto

O São Paulo segue na busca de melhorar sua situação na tabela do Campeonato Paulista. O combate contra a Ponte Preta, neste domingo (13), às 18h30, é a chance da equipe garantir sua segunda vitória na temporada e aliviar mais ainda a pressão.Rogério Ceni deve seguir com o sistema de rodízio que segue adotando nesse início de temporada. Dos 24 nomes testados, somente três deles estiveram presentes em todas as partidas até agora: Gabriel Sara, Rigoni e Alisson. Porém, nenhum deles jogou os 90 minutos.O gol do Tricolor é uma outra questão que está sendo avaliada pelo treinador, que segue adotando um revezamento entre Jandrei e Tiago Volpi. Volpi atuou contra o Guarani e o Red Bull Bragantino, enquanto Jandrei contra o Ituano e o Santo André.O São Paulo segue na quarta posição do grupo B, somando quatro jogos, uma vitória, duas derrotas e um empate. A Ponte Preta, por sua vez, está em segundo lugar do grupo D. O clube soma sete pontos, com cinco jogos, duas vitórias, um empate e duas derrotas.+ Veja a situação do São Paulo no Paulistão e simule os próximos jogosSÃO PAULO x SANTO ANDRÉ