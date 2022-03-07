São Paulo x Palmeiras: venda de ingressos abre para público geral; veja preços e como comprar

A venda para os torcedores do São Paulo que não são sócios-torcedores e desejam ir ao Morumbi para ver o clássico contra o Palmeiras, na próxima quinta-feira (10), às 20h30, pelo Campeonato Paulista, já foi aberta. As entradas estão sendo vendidas no site da Total Acesso. O ingresso mais barato será do setor popular, que continuará a preços de R$ 20 para todos os planos e público geral. O estádio poder receber 70% do total da capacidade de público.VEJA PREÇOS E ORIENTAÇÕES DOS INGRESSOSArquibancada Norte - Setor Popular (Amarela): R$ 20,00/R$10,00 (meia)Arquibancada Bitso Leste (Azul): R$ 50,00/R$ 25,00 (meia)/R$ 25,00 (Sócio-torcedor Vermelho)/R$ 15,00 (Branco e Preto)/R$ 10,00 (Tricolor)/R$ 0,30 (Diamante)Arquibancada Sul (Laranja): R$ 20,00/R$ 10,00 (meia)/R$ 10,00 (Vermelho)/R$ 6,00 (Branco e Preto)/R$ 4,00 (Tricolor)/R$ 0,30 (Diamante)Arquibancada Oeste (Vermelha): R$ 50,00/R$ 25,00 (meia)/R$ 25,00 (Vermelho)/R$ 15,00 (Branco e Preto)/R$ 10,00 (Tricolor)/R$ 0,30 (Diamante)Arquibancada Oeste: R$ 50,00/R$ 25,00 (meia)Cadeira Cativa Leste: R$ 50,00Cadeira Cativa Oeste: R$ 50,00Cadeira Superior Norte (Amarela): R$ 100,00/R$ 50,00 (meia)Cadeira Superior Sul (Laranja): R$ 100,00/R$ 50,00 (meia)Cadeira Superior Sul Premium: R$ 100,00/R$ 50,00 (meia)Cadeira Especial Leste (Azul): R$ 200,00/R$ 100,00 (meia)/R$ 60,00 (Preto)/R$ 40,00 (Tricolor)/R$ 0,30 (Diamante)Cadeira Especial Oeste (Vermelha): R$ 200,00/R$ 100,00Cadeira Térrea Bitso Leste: R$ 100,00/R$ 50,00 (meia)/R$ 20,00 (Tricolor)/R$ 0,30 (Diamante)Cadeira Térrea Oeste: R$ 100,00/R$ 50,00/R$ 20,00 (Tricolor)/R$ 0,30 (Diamante)Cadeira Térrea PCD: R$ 10,00Camarote Térreo 16-A – Espaço Sócio: R$ 20,00Camarotes Corporativos – Contratos: R$ 50,00Camarote dos Ídolos – P5-A: R$ 300,00