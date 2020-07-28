São Paulo x Mirassol: prováveis times, desfalques e onde acompanhar

São Paulo e Mirassol abrem as quartas de final do Campeonato Paulista às 19h desta quarta-feira, em jogo único no Morumbi. O Tricolor fez campanha melhor na primeira fase e por isso tem a vantagem de atuar em seu estádio, embora os portões precisem ficar fechados devido à pandemia. Se houver empate, a decisão vai para os pênaltis.

O São Paulo voltou a paralisação do Estadual pouco modificado: Antony, vendido ao Ajax, foi substituído por Pablo na equipe titular. O time perdeu por 3 a 2 para o Red Bull Bragantino em sua reestreia na competição, mas o camisa 9 jogou bem e fez dois gols. No domingo, Fernando Diniz escalou reservas na vitória por 3 a 1 sobre o Guarani, garantindo força máxima para o duelo de mata-matas.O Mirassol, por sua vez, ainda tenta se reconstruir após perder 16 atletas durante a paralisação do campeonato. O elenco foi recomposto com garotos da base e novas contratações, com a do centroavante Zé Roberto, destaque do São Bento na Série B do ano passado. Ele estava nos Emirados Árabes e foi inscrito nesta semana. O time do técnico Ricardo Catalá ainda não venceu após o retorno do Estadual, além de não ter marcado gols: 0 a 0 com o Água Santa e derrota por 1 a 0 para a Ponte.