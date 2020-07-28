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futebol

São Paulo x Mirassol: prováveis times, desfalques e onde acompanhar

Após descansar os titulares no fim de semana, Tricolor terá força máxima no jogo último das quartas de final. Mirassol ainda tenta se reencontrar após sofrer desmanche durante a pausa...

Publicado em 28 de Julho de 2020 às 16:42

LanceNet

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Publicado em 

28 jul 2020 às 16:42
Crédito: Luis Moura / WPP
São Paulo e Mirassol abrem as quartas de final do Campeonato Paulista às 19h desta quarta-feira, em jogo único no Morumbi. O Tricolor fez campanha melhor na primeira fase e por isso tem a vantagem de atuar em seu estádio, embora os portões precisem ficar fechados devido à pandemia. Se houver empate, a decisão vai para os pênaltis.
O São Paulo voltou a paralisação do Estadual pouco modificado: Antony, vendido ao Ajax, foi substituído por Pablo na equipe titular. O time perdeu por 3 a 2 para o Red Bull Bragantino em sua reestreia na competição, mas o camisa 9 jogou bem e fez dois gols. No domingo, Fernando Diniz escalou reservas na vitória por 3 a 1 sobre o Guarani, garantindo força máxima para o duelo de mata-matas.O Mirassol, por sua vez, ainda tenta se reconstruir após perder 16 atletas durante a paralisação do campeonato. O elenco foi recomposto com garotos da base e novas contratações, com a do centroavante Zé Roberto, destaque do São Bento na Série B do ano passado. Ele estava nos Emirados Árabes e foi inscrito nesta semana. O time do técnico Ricardo Catalá ainda não venceu após o retorno do Estadual, além de não ter marcado gols: 0 a 0 com o Água Santa e derrota por 1 a 0 para a Ponte.
Veja todas as informações sobre o jogo:
Data/Horário: 29/7/2020, às 19hLocal: Morumbi, em São Paulo (SP)Árbitro: Flavio Rodrigues de SouzaAssistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse Arbitro e Anderson Jose de Moraes CoelhoOnde acompanhar: Premiere e em tempo real no LANCE!
SÃO PAULO: Tiago Volpi, Juanfran, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Tchê Tchê, Daniel Alves e Igor Gomes; Pablo, Vitor Bueno e Pato. Técnico: Fernando Diniz.Desfalques: Rojas e Walce (machucados)
MIRASSOL: Kewin, Daniel Borges, Reniê, Tiago Alves e Moraes; Alison Silva, Du e Danilo Boza; Netto, Juninho e Zé Roberto. Técnico: Ricardo Catalá.Desfalques: -

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