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futebol

São Paulo x Mirassol: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Equipes se enfrentam neste domingo, às 20h30, no Morumbi, pela semifinal do Campeonato Paulista. Jogo, com cara de revanche, vale vaga para a decisão do estadual...

Publicado em 15 de Maio de 2021 às 18:00

LanceNet

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Publicado em 

15 mai 2021 às 18:00
Crédito: Marcos Freitas/Ag Mirassol FC
São Paulo e Mirassol se enfrentam neste domingo, às 20h30, no Morumbi, pelo jogo único da semifinal do Campeonato Paulista de 2021. O Tricolor se classificou após vencer a Ferroviária por 4 a 2, enquanto o Leão eliminou o Guarani nos pênaltis, após empate sem gols.
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O São Paulo tem somente a vantagem de jogar em casa, pela melhor campanha. Um empate leva a decisão da vaga à final para os pênaltis. Para a partida, o técnico Hernán Crespo pode contar com os retornos do meia Daniel Alves e do atacante Luciano. Ambos treinaram com bola neste sábado e podem estar à disposição do treinador argentino.
No entanto, o Tricolor ainda tem desfalque para o jogo. Eder se recupera de uma lesão muscular e fez um treinamento com os fisioterapeutas do São Paulo no CT da Barra Funda. Portanto, a sua presença é improvável.
Já o Mirassol quer repetir o feito alcançado em 2020, quando eliminou o São Paulo no Morumbi, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Do time que entrou em campo na vitória por 3 a 2, sete jogadores seguem: os zagueiros Danilo Boza e Reniê, os laterais Daniel Borges, Moraes e Vinicius, o volante Eduardo e o meia Kauan. No entanto, apenas dois devem ser titulares: Daniel Borges e Reniê.
SÃO PAULO X MIRASSOLLocal: Estádio do Morumbi, São Paulo (SP)Data/Horário: 16 de maio de 2021 (domingo), às 20h30 (de Brasília)Arbitro: Luiz Flavio de OliveiraAssistentes: Anderson Jose de Moraes Coelho e Miguel Cataneo Ribeiro da CostaVAR:Marcio Henrique de GoisOnde acompanhar: Premiere e Tempo Real no LANCE!
SÃO PAULOVolpi; Arboleda, Miranda e Léo; Igor Vinícius (Daniel Alves), Luan, Liziero, Gabriel Sara (Luciano) e Reinaldo; Benítez e Pablo. Técnico: Hernán Crespo.Desfalques: Eder (lesionado), Daniel Alves e Luciano (dúvidas).Suspensos: -
MIRASSOL Alex Muralha; Daniel Borges, Carlão, Reniê e Souza; Daniel, Diego Gonçalves, Cassinho, Neto; Fabrício Daniel e Pedro Lucas. Técnico: Eduardo Baptista.Desfalques: -Suspensos: -

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