  • São Paulo x Manaus: prováveis escalações, desfalques e onde assistir ao jogo da Copa do Brasil
futebol

São Paulo x Manaus: prováveis escalações, desfalques e onde assistir ao jogo da Copa do Brasil

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (16), às 21h30, no Estádio do Morumbi, pela segunda fase da Copa do Brasil...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 mar 2022 às 16:25

Publicado em 15 de Março de 2022 às 16:25

O São Paulo busca avançar para a próxima fase da Copa do Brasil em jogo contra o Manaus, nesta quarta-feira (16), às 21h30, no Estádio do Morumbi.Alguns desfalques da última rodada enfrentada pelo Tricolor, válida pelo Paulistão, contra o Mirassol, devem voltar a ficar disponíveis para Rogério Ceni, como Calleri, que treinou normalmente nesta terça-feira (15), mas ficou de fora do último jogo após sentir dores na panturrilha.
Além do artilheiro da equipe, Alisson e Diego Costa também voltaram as atividades no CT junto ao resto da equipe e podem voltar como opções de Ceni nesta rodada decisiva da Copa do Brasil. Tiago Volpi deve ficar de fora, após sofrer uma entorse no tornozelo esquerdo, já que seguiu com os tratamentos nos últimos dias.TABELA> Veja a tabela da Copa do Brasil e simule os próximos jogosVEJA AS INFORMAÇÕES SOBRE O JOGOSÃO PAULO X MANAUSLocal: Estádio do Morumbi (SP)Data/Horário: 16/03/2022, às 21h30Árbitro: Daniel Nobre BinsAssistentes: Michael Stanislau e Andre da Silva BitencourtOnde acompanhar: Amazon Prime, Sport TV, Premiere e em Tempo Real na parceria LANCE!/Voz do EsporteSÃO PAULOJandrei; Rafinha, Diego Costa, Léo e Reinaldo; Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Igor Gomes; Nikao, Éder e Calleri. Técnico: Rogério CeniDesfalques: Tiago Volpi, Gabriel Sara, Gabriel Neves, Igor Vinícius
ManausPedro Henrique; Felipe Cordeiro, Paulo Sergio, Claudinho e Moreira; Lucas Paranhos, Felipe Baiano e Thiaguinho; Jack Chan, Alvinho e Silvano. Técnico: Luizinho VieiraDesfalques: Reynaldo, Gilson, Márcio Passos e Rogério, Rafael Rosa e Victor Pantoja
Crédito: São Paulo enfrentará o Manuas em partida válida pela Copa do Brasil (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net

