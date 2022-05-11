São Paulo x Juventude: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

O São Paulo recebe o Juventude nesta quinta-feira (12), às 19h30, no na Arena Barueri, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O primeiro confronto, em Caxias do Sul, terminou empatado por 2 a 2. Quem vencer o duelo garante vaga para as oitavas de final do torneio. Um novo empate levará a definição para os pênaltis.

GALERIA> ATUAÇÕES: Luciano sai do banco para marcar pelo São Paulo, mas defesa vacila e cede empate

TABELA> Veja tabela da Copa do BrasilO departamento médico do São Paulo voltou a ficar movimentado às vésperas da decisão. A comissão técnica tricolor tem quatro baixas para o confronto contra o time gaúcho: Nikão, Colorado, Sara e Volpi.

Nikão, que se recupera de um trauma no pé, retornou parcialmente aos treinamentos, mas ainda não deve estar à disposição de Rogério Ceni. Colorado, titular nos últimos dois jogos do Brasileirão, teve detectada uma lesão muscular no reto femoral direito e faz tratamento.

O goleiro Tiago Volpi sente dores no ombro, enquanto Gabriel Sara é o caso mais grave, já que passou por cirurgia no tornozelo direito e ainda não tem data prevista para retornar ao time.Já o Juventude tem duas baixas: o atacante Capixaba e o meia Marlon seguem no departamento médico por pelo menos duas semanas, enquanto Paulinho Moccelin retorna ao ataque da equipe de Eduardo Baptista.

O meia-atacante Edinho, que sofreu uma entorse no tornozelo com lesão ligamentar no jogo de ida contra o Tricolor, também segue como desfalque.

SÃO PAULO X JUVENTUDE

Local: Arena BarueriData/Horário: 12/05/2022, às 19h30Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Bruno Boschilia (PR)Onde acompanhar: Amazon Prime Vídeo e em Tempo Real na parceria LANCE!/Voz do Esporte​SÃO PAULOJandrei; Rafinha, Diego Costa, Léo e Welington; Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Alisson; Luciano e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.Desfalques: Tiago Volpi, Nikão, Andrés Colorado e Gabriel Sara.

JUVENTUDE César; Rodrigo Soares, Vitor Mendes (Paulo Miranda), Rafael Forster, William Matheus (Busanello); Yuri, Jadson e Darlan; Chico, Paulinho Moccelin (Guilherme Parede) e Isidro Pitta. Técnico: Eduardo Baptista.Desfalques: Edinho, Capixaba e Marlon.