São Paulo x Juventude, pela Copa do Brasil, será na Arena Barueri

O confronto de volta da terceira fase da Copa do Brasil entre São Paulo e Juventude, dia 12 de maio, às 19h30, com mando do Tricolor, será na Arena Barueri. A mudança foi anunciada pela CBF nesta quinta-feira (28). GALERIA Rigoni no pódio: veja as contratações mais caras da história do São Paulo

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A troca ocorreu por conta de um show do Metallica marcado para o dia 10, dois dias antes do confronto decisivo do mata-mata nacional.

No jogo de ida, disputado no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, as equipes empataram por 2 a 2. O Juventude abriu dois gols de diferença, com gols de Pitta e Óscar Ruiz, mas Arboleda e Reinaldo empataram. Quem vencer garante a vaga. Se tivermos um novo empate, a decisão será nos pênaltis.