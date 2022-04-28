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futebol

São Paulo x Juventude, pela Copa do Brasil, será na Arena Barueri

Decisão foi tomada após pedido do Tricolor, já que Morumbi receberá show do Metallica dois dias antes da partida...

Publicado em 28 de Abril de 2022 às 16:12

LanceNet

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Publicado em 

28 abr 2022 às 16:12
O confronto de volta da terceira fase da Copa do Brasil entre São Paulo e Juventude, dia 12 de maio, às 19h30, com mando do Tricolor, será na Arena Barueri. A mudança foi anunciada pela CBF nesta quinta-feira (28). GALERIA Rigoni no pódio: veja as contratações mais caras da história do São Paulo
TABELA Veja a tabela da Copa do Brasil
A troca ocorreu por conta de um show do Metallica marcado para o dia 10, dois dias antes do confronto decisivo do mata-mata nacional.
No jogo de ida, disputado no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, as equipes empataram por 2 a 2. O Juventude abriu dois gols de diferença, com gols de Pitta e Óscar Ruiz, mas Arboleda e Reinaldo empataram. Quem vencer garante a vaga. Se tivermos um novo empate, a decisão será nos pênaltis.
Crédito: ArenaBaruerireceberáSãoPauloxJuventude,pelaCopadoBrasil(Foto:Divulgação/ArenaBarueri

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