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futebol

São Paulo x Ituano: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Confronto entre as equipes acontece neste domingo no Morumbi, às 16h, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Tricolor tem desfalques importantes
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Publicado em 29 de Janeiro de 2022 às 18:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 jan 2022 às 18:00
O São Paulo busca sua primeira vitória no Campeonato Paulista neste domingo (30) contra o Ituano, em partida que será disputada no Estádio do Morumbi, às 16h. Este será o primeiro jogo do Tricolor em 2022 diante de sua torcida.
+ Veja o caminho do São Paulo no Campeonato Paulista 2022O técnico Rogério Ceni tem desfalques importantes para a segunda rodada do Estadual. O volante Luan e o atacante Luciano estão no departamento médico e não jogam. Além deles, o zagueiro Arboleda, convocado para a seleção do Equador, que disputa as Eliminatórias, também não atuará.
Quem deve retornar ao time titular é o zagueiro Miranda, que ficou no banco de reservas na derrota por 2 a 1 diante do Guarani por ter perdido treinos durante a pré-temporada em razão de Covid-19. Dessa fora, Diego Costa deve perder a posição.
Também existe a expectativa pelos retornos de Igor Gomes e Talles Costa, diagnosticados com Covid-19 na última semana e que não foram relacionados para a estreia contra o Guarani.Os reforços que ganharam chance no time no jogo da estreia, devem atuar também diante do Ituano. Rafinha, Alisson, Patrick e Nikão estiveram em campo na última quinta-feira (27).
Já o Ituano venceu seu primeiro desafio no Paulistão ao bater o Novorizontino por 2 a 0. Agora, a equipe comandada pelo técnico Mazola Júnior busca mais três pontos para seguir com 100% de aproveitamento no campeonato.
SÃO PAULO X ITUANOLocal: Estádio do Morumbi, São Paulo (SP)Data/Horário: 30/1/2022, às 16hÁrbitro: Salim Fende ChavezAssistentes: Fabrini Bevilaqua Costa e Amanda Pinto MatiasVAR: Vinicius FurlanOnde acompanhar: Premiere, Record TV, Paulistão Play e em Tempo Real na parceria LANCE!/Voz do Esporte
SÃO PAULOVolpi, Rafinha, Miranda, Léo e Reinaldo; Gabriel, Gabriel Sara e Nikão; Rigoni, Alisson e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.Desfalques: Arboleda (convocado), Luan e Luciano (lesionados)
ITUANOFelipe, Pacheco, Lucas Dias, Cleberson e Roberto; Jiménez, Igor Henrique e Lucas Siqueira; Gerson Magrão, Calyson e Aylon. Técnico: Mazola Júnior.
Crédito: OSãoPaulobuscasuaprimeiravitórianoCampeonatoPaulista(FOTO:RubensChiri/Saopaulofc.net

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