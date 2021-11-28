São Paulo x Internacional: escalações e onde assistir à final do Campeonato Brasileiro sub-20

São Paulo e Internacional se enfrentam na manhã deste domingo (29), às 11h, no Morumbi, pelo duelo de volta da final do Campeonato Brasileiro sub-20. O Colorado venceu a primeira partida por 2 a 0 e pode perder por até dois gols de diferença. O São Paulo quer o troféu para fazer história e conquistar pela primeira vez a competição. A equipe aposta nas qualidades de Vitinho e o armador Pedrinho para conseguir virar o placar. O lateral Patryck, suspenso, são joga.
Já o Internacional, atual campeão da Copinha, terá o desfalque de Juan Cuesta, que recebeu o terceiro cartão amarelo.
> A torcida tricolor terá entrada gratuita na final. A partir das 9h, os portões 2, 4, 5, 6 e 17B (entrada com acessibilidade) estarão abertos para a chegada do público. São 10 mil ingressos para a torcida do São Paulo. O Internacional terá direito a 3 mil lugares e a entrada é pelo portão 15A.
SÃO PAULO SUB-20 x INTERNACIONAL SUB-20 Local: Estádio do MorumbiData e Horário: 28/11/2021, às 11h Onde assistir: Band, SporTV e Eleven Sports (streaming)
SÃO PAULO: Felipe; Moreira, Beraldo, Luizão e Belém; Pablo, Léo, Talles Costa e Pedrinho; Vitinho e Juan. Técnico: Alex de Souza.
INTERNACIONAL: Anthoni; Bernardo, João Pedro, Tiago Barbosa e Thauan Lara; Lucas Vital, Matheus Dias, Allison e Estevão; Vitinho e Matheus Cadorini. Técnico: João Miguel.