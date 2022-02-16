São Paulo x Inter de Limeira: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Nesta quinta-feira (17), o São Paulo encara a Inter de Limeira, às 21h30, no Estádio do Morumbi, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. O Tricolor busca a terceira vitória consecutiva na competição e está em segundo lugar do Grupo B, com sete pontos. Para o duelo, o técnico Rogério Ceni não poderá contar com o trio Luan, Luciano e Patrick, todos lesionados e sem previsão de retorno. A expectativa é que o treinador continue com o rodízio que vem sendo implementado neste Campeonato Paulista.
O zagueiro Diego Costa, que deve ser titular, está pendurado e caso receba cartão amarelo, não enfrentará o Santos, no próximo domingo (20), às 18h30, na Vila Belmiro. O São Paulo é o segundo do Grupo B, com sete pontos conquistados. Já a Inter de Limeira terá o desfalque de Felipe Baixola, que está fora da competição, pois rompeu o ligamento cruzado do joelho direito. A grande contratação do time, o meia Renato Cajá, participou de alguns treinamentos, mas não deve fazer sua estreia diante do Tricolor.
A esperança de gols da Inter é o atacante Ronaldo, aartilheiro do estadual com cinco gols, ao lado de Lucca, da Ponte Preta. O Leão é o lanterna do Grupo A, com seis pontos conquistados.SÃO PAULO x INTER DE LIMEIRALocal: Estádio do Morumbi, São Paulo (SP)Data/Horário: 17/02/2022, às 21h30Árbitro: Vinicius Goncalves Dias AraújoAssistentes: Alex Ang Ribeiro e Amanda Pinto MatiasVAR: Vinicius FurlanOnde acompanhar: HBO MAX, Paulistão Play e em Tempo Real na parceria LANCE!/Voz do Esporte
SÃO PAULOJandrei; Rafinha, Arboleda, Diego Costa (Miranda) e Reinaldo; Gabriel, Gabriel Sara e Nikão; Eder (Alisson), Rigoni e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.Desfalques: Patrick, Luan e Luciano (lesionados)Pendurados: Diego Costa
INTER DE LIMEIRA Lucas Frigeri, Léo Duarte, Rodolfo Filemon, Xandão e Rafael Carioca; Johny Douglas, Matheus Galdezani, Thiago Alagoano e Osman; Geovane e Ronaldo. Técnico: Vinícius Bergantim.Desfalques: Felipe Baixola (lesionado)