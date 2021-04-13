São Paulo x Guarani: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Crédito: Rubens Chiri/São Paulo

O São Paulo segue sua maratona de quatro jogos em oito dias nesta quarta-feira (14), às 21h30, diante do Guarani, pelo Campeonato Paulista. Após vencer São Caetano e Red Bull Bragantino, o Tricolor quer manter a boa sequência para seguir bem no estadual.

Veja os jogadores do São Paulo que mais participaram de gols em 2021

O Tricolor é o primeiro colocado do Grupo B com 13 pontos, enquanto oBugre está na terceira colocação do Grupo D, com cinco pontos, buscando se recuperar após a derrota por 1 a 0 para o Corinthians, em casa.

CONFIRA EM QUAL POSIÇÃO O SÃO PAULO ESTÁ NO PAULISTÃO 2021 Hernán Crespo deve escalar uma equipe alternativa devido a maratona de jogos. Com o clássico diante do Palmeiras na sexta e a estreia na Libertadores, no Peru, na próxima terça-feira, a comissão técnica se preocupa com as condições físicas dos jogadores.

A expectativa fica por conta da possível reestreia do zagueiro Miranda, ídolo no Morumbi que foi contratado para esta temporada. No meio, Benitez deve começar o jogo como titular, assim como o novo atacante Bruno Rodrigues. Jogadores que estão com grande sequência, como Arboleda e Daniel Alves, devem ser poupados,

Já o time de Campinas busca se recuperar no estadual. São três jogos sem vencer: empate em 1 a 1 com o Bragantino, empate em 0 a 0 com o São Bento e derrota por 1 a 0 para o Corinthians.

O técnico Allan Aal não tem nenhum desfalque confirmado. Matheus Bidu, único atleta pendurado no Paulistão, segue disponível. Sem lesionados, o Bugre vai com força máxima para o duelo. FICHA TÉCNICASÃO PAULO X GUARANILocal: Estádio do Morumbi, São Paulo (SP)Data/Horário: 14 de abril de 2021 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)Árbitro: Salim Fende ChavezAssistentes: Risser Jarussi Corrêa e Paulo Cesar ModestoVAR: Luiz Flavio de OliveiraOnde acompanhar: TV Globo, SporTV, Premiere e Tempo Real no LANCE!/Voz do Esporte

SÃO PAULO: Volpi (Lucas Perri); Diego Costa (Lucas Beraldo), Miranda e Rodrigo; Galeano, Luan (Diego Costa), Igor Gomes, Benítez e Welington; Bruno Rodrigues e Eder. Técnico: Hernán Crespo.Desfalques: Luciano (dúvida), Hernanes, Gabriel Sara (lesionados)