São Paulo x Grêmio: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio

A volta da semifinal da Copa do Brasil entre São Paulo e Grêmio acontece nesta quarta-feira, às 21h30, no estádio do Morumbi, e os gaúchos começam os 90 minutos com vantagem. Na ida, em Porto Alegre, Diego Souza fez 1 a 0, obrigando os paulistas a reverterem esse placar para avançar: novo 1 a 0 leva a decisão para os pênaltis, e vitória por dois ou mais gols de diferença coloca os são-paulinos na final do torneio.

Para o duelo, Fernando Diniz não poderá contar com Reinaldo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Léo é o mais cotado para assumir a função. Pablo é dúvida, já que sentiu uma lesão muscular, e deve ficar de fora. Por outro lado, Tchê Tchê, que não jogou no final de semana no Campeonato Brasileiro, volta a ficar à disposição.

> Retrospectiva: Os 20 momentos mais marcantes do São Paulo na década Do lado do Grêmio, Renato Gaúcho não poderá contar com o zagueiro Pedro Geromel e o volante Maicon, que não se recuperaram a tempo de suas lesões. David Braz também é dúvida para o confronto, mas, caso reúna condições, poderá fazer dupla de zaga com Kannemann.

O Grêmio inicia a disputa em vantagem, já que joga pelo empate após ter feito 1 a 0 na ida, em Porto Alegre. Para avançar, o São Paulo precisa vencer por dois gols de diferença, e um novo 1 a 0 leva a decisão para os pênaltis. Gol fora de casa não é critério de desempate.

> CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO!Esta é a quinta vez em que os clubes se encontram em um mata-mata da Copa do Brasil, com duas eliminações para cada lado. O Grêmio passou em 1995 e 2001, enquanto o São Paulo eliminou o rival em 90 e 98, portanto, o confronto será o ‘desempate’ entre as equipes, além da possibilidade de levantar mais um caneco em suas histórias. Do outro lado, América-MG e Palmeiras disputam a outra vaga na decisão.FICHA TÉCNICASÃO PAULO X GRÊMIOMotivo: semifinal da Copa do Brasil (jogo de volta)Local: Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP)Data e Horário: 30 de dezembro de 2020 (quarta-feira), às 21h30Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)Assistentes: Luiz Claudio Regazone e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)VAR: Rodrigo Dalonso Ferreira (SC)Onde acompanhar: Globo, Premiere, SporTV e Tempo Real do L!

SÃO PAULO: Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Arboleda, Léo; Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes; Brenner e Luciano. Técnico: Fernando DinizDesfalques: Reinaldo (suspensão); Walce e Liziero (departamento médico); Pablo (lesão muscular)