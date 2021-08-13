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futebol

São Paulo x Grêmio: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Duelo entre tricolores marca a 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Confronto é um 'jogo de seis pontos' para as duas equipes que disputam na parte de baixo da tabela...

Publicado em 13 de Agosto de 2021 às 18:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 ago 2021 às 18:26
Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
Neste sábado (14), o São Paulo recebe o Grêmio no Morumbi, às 21h, em partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo marca um capítulo importante na luta dos dois times contra o rebaixamento, sendo um 'jogo de seis pontos' para as duas equipes. CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
Vivendo um período de muitos desfalques por lesões e desgastes físicos e em meio a um calendário muito apertado, com três competições para disputar, o São Paulo deve poupar alguns jogadores contra o Grêmio.
O Tricolor não contará com Eder, William, Luciano, Diego Costa e Marquinhos, todos lesionados. Arboleda, que se recuperou recentemente, deve ser poupado, pois trabalha para aperfeiçoar a forma física.
Atualmente na 16ª posição, uma vitória diante do time gaúcho seria crucial para o São Paulo se afastar ainda mais da zona de rebaixamento, se distanciando dos times que o acompanham de perto e podem ultrapassá-lo.
No Grêmio, a maior dúvida para a escalação é a na defesa. Voltando dos Jogos Olímpicos de Tóquio, o goleiro Brenno ficará à disposição do treinador Luiz Felipe Scolari, que terá que escolher entre ele e Gabriel Chapecó, que vem sendo o titular da equipe.
Na defesa, Felipão pode contar com a volta de Kannemann, atualmente em transição, no estágio final de sua recuperação. Ferreirinha, Diego Churín, Leonardo Gomes, Diego Souza e Leonardo Guedes, porém, devem seguir desfalcando o Imortal.Para o Grêmio, o jogo contra o São Paulo é a chance de chegar a 13 pontos conquistados e, assim, se aproximar dos primeiros times da zona de rebaixamento, tendo dois jogos a menos, podendo ultrapassá-los.
SÃO PAULO X GRÊMIOLocal: Estádio do Morumbi, São Paulo (SP)Data e horário: 14 de agosto de 2021, às 21hÁrbitro: Bráulio da Silva Machado (SC) Auxiliares: Kleber Lúcio Gil (SC) e Alex dos Santos (SC)VAR: Rodrigo Dalonso Ferreira (SC)Onde acompanhar: Premiere FC e Tempo Real e em áudio na parceria LANCE!/Voz do Esporte.
SÃO PAULOVolpi; Bruno Alves, Miranda e Léo; Igor Vinícius (Orejuela), Luan, Liziero (Rodrigo Nestor), Igor Gomes e Reinaldo; Joao Rojas e Vitor Bueno.Técnico: Hernán CrespoDesfalques: Luciano, Eder, William, Marquinhos, Diego Costa e Welington (lesionados) , Arboleda (aprimorando forma física)
GRÊMIOGabriel Chapecó (Brenno); Vanderson, Geromel, Ruan (Kannemann) e Bruno Cortez; Thiago Santos e Darlan; Douglas Costa, Jean Pyerre e Alisson; Borja.Técnico: Felipão.Desfalques: Ferreirinha, Diego Churín, Leonardo Gomes e Leonardo Guedes (lesionados), Diego Souza (aprimorando forma física)

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