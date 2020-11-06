São Paulo x Goiás: prováveis times, desfalques e onde assistir

Na noite do próximo sábado, São Paulo e Goiás medem forças no Morumbi pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro - a primeira do returno. Enquanto o Tricolor pensa em vencer para colar nos líderes e se consolidar na briga pelo título nacional, o clube de Goiânia, o lanterninha da competição, tenta os três pontos para respirar na tabela.
O São Paulo do técnico Fernando Diniz terá o desfalque de seu camisa 10, o meia Daniel Alves. A tendência é de que Tchê Tchê volte a atuar como volante e Igor Vinícius fique com a vaga na lateral-direita. No mais, a equipe do Morumbi estará com a equipe titular completa para enfrentar o Goiás.
A equipe esmeraldina tem problemas maiores. O meia Shaylon, emprestado justamente pelo São Paulo está impossibilitado de entrar em campo por questões contratuais. Fabio Sanchez e Daniel Bessa estão entregues ao departamento médico, mas em contrapartida, o técnico Enderson Moreira poderá promover a estreia do zagueiro Chico.FICHA TÉCNICASÃO PAULO x GOIÁSLocal: Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP)Data e horário: 7 de novembro de 2020, às 19h (de Brasília)Árbitro: Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE)Assistentes: Clovis Amaral da Silva (PE) e Ricardo Bezerra Chianca (PE)Onde acompanhar: Premiere e Tempo Real LANCE!
SÃO PAULO Tiago Volpi; Igor Vinícius (Juanfran), Diego, Bruno Alves e Reinaldo; Luan, Tchê Tchê, Gabriel Sara e Igor Gomes; Brenner e Luciano. Técnico: Fernando Diniz
Desfalques: Liziero, Walce, Lucas Perri e Rojas (departamento médico)Suspenso: Daniel Alves (terceiro cartão amarelo)Pendurados: Diego Costa, Igor Gomes, Luan, Vitor Bueno, Igor Vinicius, Tchê Tchê, Fernando Diniz e Brenner
GOIÁSTadeu; Juan Pintado, Chico, David Duarte e Caju; Ariel Cabral, Gilberto Júnior (Salazar) e Breno; Douglas Baggio, Fernandão e Vinícius. Técnico: Enderson Moreira
Desfalques: Shaylon (emprestado pelo São Paulo ao Goiás e, portanto, impossibilitado de jogar), Edilson (negocia saída do clube), Fábio Sanchez e Daniel Bessa (departamento médico) Suspensos: Keko Villalva (terceiro cartão amarelo) e Jefferson (cumpre suspensão do STJD)Pendurados: Heron, Vinicius Lopes, Caju, Ratinho e Luiz GustavoVolta de suspensão: Juan Pintado