São Paulo x Fortaleza: prováveis times, desfalques e onde acompanhar

Após ter a partida contra o Goiás adiada, o São Paulo iniciará sua caminhada no Brasileirão contra o Fortaleza de Rogério Ceni. O terceiro reencontro com o Mito desde que ele assumiu o comando do Leão será nesta quinta-feira, às 19h15, no Morumbi.
No ano passado, o São Paulo superou o Fortaleza nos dois turnos, em partidas marcadas por homenagens a Ceni: 1 a 0 no Castelão e 2 a 1 no Pacaembu (o Morumbi recebeu um show).Veja todas as informações sobre o jogo:
Data/Horário: 13/8/2020, às 19h15Local: Morumbi, em São Paulo (SP)Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)Assistentes: José Eduardo Calza (RS) e Jorge Eduardo Bernardi (RS)Árbitro de vídeo: Daniel Nobre Bins (RS)
SÃO PAULO: Tiago Volpi, Juanfran, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Tchê Tchê, Daniel Alves, Liziero e Igor Gomes; Vitor Bueno e Pablo. Técnico: Fernando Diniz.Machucados: Walce, Rojas, Hernanes e Toró.
FORTALEZA: Felipe Alves, Tinga, Paulão, Jackson e Bruno Melo; Felipe e Juninho; Romarinho, David e Osvaldo; Wellington Paulista. Técnico: Rogério Ceni.Machucados: -