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futebol

São Paulo x Fortaleza: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Times se encontram neste domingo, às 20h30, pela volta das oitavas da Copa do Brasil, no Morumbi; partida de ida acabou 3 a 3 e qualquer vitória simples dá a vaga para as quartas...
LanceNet

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Publicado em 

24 out 2020 às 19:00

Publicado em 24 de Outubro de 2020 às 19:00

Crédito: Fernando Diniz e Rogério Ceni se encontram novamente neste domingo, às 20h30 (Rubens Chiri/saopaulofc.net
O São Paulo recebe o Fortaleza neste domingo, às 20h30, no estádio do Morumbi, de olho em uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Com o duelo de ida terminado em 3 a 3 no Ceará, qualquer vitória simples é garantia de passagem para a próxima fase. Se houver nova igualdade no placar, a decisão vai para os pênaltis.
O time comandado por Fernando Diniz ainda não sabe se poderá contar com dois pilares dessa temporada. O lateral Igor Vinícius vive situação delicada e está em recuperação de uma contratura. Já o atacante Luciano, que trata de um incômodo muscular e foi poupado contra o Binacional, pela Libertadores, na última terça, tem mais chances de atuar neste domingo.Pelo lado do Fortaleza, o técnico Rogério Ceni tem três desfalques confirmados para o duelo. Carlinhos e Felipe Alves foram expulsos na primeira partida e não poderão estar presentes. Além deles, Bergson, que ainda não estreou, não poderá atuar, já que disputou a atual edição do torneio com a camisa do Ceará.
O Leão vem de um título conquistado justamente em cima do Ceará. Na última quarta-feira, aplicou o placar de 1 a 0 em casa na decisão do Campeonato Cearense (a ida havia sido 2 a 1) e conquistou mais um título. Foi o quarto título dele no comando da equipe.
FICHA TÉCNICACOPA DO BRASIL – oitavas de finalSÃO PAULO X FORTALEZA
Local: Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP)Data/Horário: dia 25 de outubro (domingo), às 20h30Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi e Jose Eduardo Calza (RS)VAR: Jean Pierre Goncalves Lima (RS)Onde acompanhar: Premiere, SporTV e Tempo Real no LANCE!
SÃO PAULO: Tiago Volpi; Tchê Tchê (Igor Vinícius), Bruno Alves, Diego Costa e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes; Pablo (Luciano) e Brenner. Técnico: Fernando DinizDesfalques: Hernanes, Liziero, Rojas, Walce, Juanfran, Luciano e Igor Vinícius (lesionados).
FORTALEZA: Max Walef, Gabriel Dias, Paulão, Roger Carvalho e Bruno Melo; Felipe, Ronald e Juninho; Romarinho, Tinga e David. Técnico: Rogério CeniDesfalques: Carlinhos e Felipe Alves (expulsos) e Bergson (não pode atuar pelo clube na Copa do Brasil)

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