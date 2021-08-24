São Paulo x Fortaleza: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net

São Paulo e Fortaleza iniciam a disputa das quartas de final da Copa do Brasil nesta quarta-feira, às 21h30, no Morumbi. Nas oitavas de final, o Tricolor eliminou o Vasco, enquanto o Leão passou pelo CRB.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

O Tricolor quer se aproveitar do bom momento do Campeonato Brasileiro, com três vitórias seguidas, para encaminhar a classificação e aumentar sua sequência de bons resultados antes de entrar em um período de mais de uma semana de folga.

Em busca de um título inédito da Copa do Brasil, o São Paulo enxerga a competição como a mais possível de ser conquistada, podendo somar mais um título na atual temporada. No Brasileirão, o título parece distante após um começo ruim, mas o time definitivamente melhorou de desempenho e está, atualmente, no meio da tabela.

Diante do Fortaleza, o Tricolor paulista deve seguir com os mesmo desfalques da última partida. Assim, Marquinhos, William e Arboleda devem seguir de fora da equipe, ainda se recuperando de suas lesões.Já o Fortaleza aposta no bom retrospecto contra clubes paulistas na temporada. Até aqui, o Leão cearense está invicto contra os rivais estaduais do Tricolor. Foram cinco jogos, com quatro vitórias e um empate, o que ajuda o Fortaleza a realizar uma grande temporada até o momento, estando na terceira colocação do Campeonato Brasileiro, com 32 pontos.

A equipe comandada por Juan Vojvoda venceu Corinthians (1 a 0), São Paulo (1 a 0), Red Bull Bragantino (1 a 0) e Palmeiras (3 a 2). O único empate foi diante do Santos (1 a 1). Desses jogos, três foram no Castelão (Corinthians, Red Bull Bragantino e Santos), e dois fora de casa (São Paulo e Palmeiras).

SÃO PAULO X FORTALEZALocal: Estádio do MorumbiData e horário: 25 de agosto de 2021, às 21h30Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva (GO) e Bruno Raphael Pires (GO)VAR: Wagner Reway (PB)Onde acompanhar: TV Globo (SP e CE), SporTV 3, Premiere, Tempo Real e em áudio na parceria LANCE!/Voz do Esporte

SÃO PAULOTiago Volpi; Daniel Alves, Bruno Alves (Reinaldo), Miranda e Léo; Luan, Liziero, Rodrigo Nestor e Gabriel Sara; Emiliano Rigoni e Pablo. Técnico: Hernán CrespoDesfalques: William, Marquinhos e Arboleda (lesionados)Suspensos: -Pendurados: -