São Paulo x Flamengo: veja preços dos ingressos e orientações

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

O São Paulo divulgou os preços e orientações para os torcedores que desejam ir ao Morumbi para ver a partida contra o Flamengo, no próximo domingo (14), às 16h, pelo Campeonato Brasileiro. O estádio poder receber 100% do total da capacidade de público. O ingresso mais barato será do setor popular, que continuará a preços de R$ 20 para todos os planos e público geral. Depois desse setor, o mais barato é a 'Arquibancada Sul Laranja', com R$ 50 a inteira e R$ 25 a meia entrada.

As vendas de ingressos para o público em geral terão início às às 16h desta quinta-feira (11). Já os sócios-torcedores já podem comprar. As vendas serão 100% online, através do site da Total Acesso. Vale ressaltar que os protocolos contra a Covid-19 seguem, como uso de máscaras, distanciamento e medida da temperatura. Não haverá check-in presencial, somente online.

> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aquiVEJA COMO FAZER O CHECK-IN ANTES DA PARTIDAOs torcedores que adquirirem ingressos terão que enviar informações e documentos para o e-mail [email protected]

Nomes e sobrenomes dos torcedores que ingressarão no Estádio;

Dados de contato (e-mail e/ou telefone);

Cópia do Documento de identificação oficial (CPF e/ou RG ou documento oficial equivalente) de todos os torcedores;

Local: área, fileira e assento do ingresso adquirido.

Cópia do comprovante de vacinação completa (duas doses ou dose única)

Em caso de o torcedor ter tomado apenas uma dose da vacina deverá apresentar também cópia do teste PCR realizado até 48 horas antes do jogo ou resultado negativo de teste antígeno com até 24 horas de antecedência. Documento de identificação (CPF).