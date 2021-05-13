São Paulo x Ferroviária: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Crédito: Ricardo Moreira/Lancepress!

São Paulo e Ferroviária se enfrentam nesta sexta-feira, às 21h30, no Morumbi, pelo jogo único nas quartas de final do Campeonato Paulista de 2021. O Tricolor se classificou na primeira colocação do Grupo B, com 27 pontos, enquanto a Ferrinha foi a segunda colocada da chave, com 21 pontos.

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O São Paulo tem somente a vantagem de jogar em casa, pela melhor campanha. Um empate leva a decisão do semifinalista para os pênaltis. Para a partida, o técnico Hernán Crespo deve colocar a equipe considerada titular, que ficou de fora contra o Rentistas, no Uruguai, pela Libertadores, no empate por 1 a 1, que fez o clube do Morumbi reassumir o primeiro lugar do Grupo E da competição continental.

No entanto, o Tricolor tem desfalques para o jogo. O trio Daniel Alves, Luciano e Eder ainda se recuperam de lesões musculares e não atuam. Igor Vinicius deve voltar ao time titular, e no ataque, Gabriel Sara e Galeano disputam uma vaga para formar dupla com Pablo.

Já a Ferroviária teve a semana inteira para se preparar. A última partida da equipe foi contra o São Caetano, no último domingo, quando venceu por 3 a 0. O destaque da equipe é o atacante Bruno Mezenga, artilheiro do Campeonato Paulista, com oito gols em 11 jogos.

SÃO PAULO X FERROVIÁRIA Local: Estádio do Morumbi, São Paulo (SP)Data/Horário: 14 de maio de 2021 (sexta-feira), às 21h30 (de Brasília)Arbitro: Salim Fende ChavezAssistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e Neuza Ines BackVAR: Jose Claudio Rocha FilhoOnde acompanhar: SporTV, Premiere e Tempo Real na parceria LANCE!/Voz do Esporte

SÃO PAULOVolpi, Arboleda, Miranda e Léo; Igor Vinicius, Luan, Liziero, Benítez e Reinaldo; Gabriel Sara (Galeano) e Pablo. Técnico: Hernán Crespo.Desfalques: Luciano, Eder e Daniel Alves (lesionados).Suspensos: -