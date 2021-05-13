AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

São Paulo x Ferroviária: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira, às 21h30, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Tricolor escalará o que tem de melhor para continuar busca pelo título...

Publicado em 13 de Maio de 2021 às 18:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 mai 2021 às 18:00
Crédito: Ricardo Moreira/Lancepress!
São Paulo e Ferroviária se enfrentam nesta sexta-feira, às 21h30, no Morumbi, pelo jogo único nas quartas de final do Campeonato Paulista de 2021. O Tricolor se classificou na primeira colocação do Grupo B, com 27 pontos, enquanto a Ferrinha foi a segunda colocada da chave, com 21 pontos.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021!
O São Paulo tem somente a vantagem de jogar em casa, pela melhor campanha. Um empate leva a decisão do semifinalista para os pênaltis. Para a partida, o técnico Hernán Crespo deve colocar a equipe considerada titular, que ficou de fora contra o Rentistas, no Uruguai, pela Libertadores, no empate por 1 a 1, que fez o clube do Morumbi reassumir o primeiro lugar do Grupo E da competição continental.
No entanto, o Tricolor tem desfalques para o jogo. O trio Daniel Alves, Luciano e Eder ainda se recuperam de lesões musculares e não atuam. Igor Vinicius deve voltar ao time titular, e no ataque, Gabriel Sara e Galeano disputam uma vaga para formar dupla com Pablo.
Já a Ferroviária teve a semana inteira para se preparar. A última partida da equipe foi contra o São Caetano, no último domingo, quando venceu por 3 a 0. O destaque da equipe é o atacante Bruno Mezenga, artilheiro do Campeonato Paulista, com oito gols em 11 jogos.
SÃO PAULO X FERROVIÁRIA Local: Estádio do Morumbi, São Paulo (SP)Data/Horário: 14 de maio de 2021 (sexta-feira), às 21h30 (de Brasília)Arbitro: Salim Fende ChavezAssistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e Neuza Ines BackVAR: Jose Claudio Rocha FilhoOnde acompanhar: SporTV, Premiere e Tempo Real na parceria LANCE!/Voz do Esporte
SÃO PAULOVolpi, Arboleda, Miranda e Léo; Igor Vinicius, Luan, Liziero, Benítez e Reinaldo; Gabriel Sara (Galeano) e Pablo. Técnico: Hernán Crespo.Desfalques: Luciano, Eder e Daniel Alves (lesionados).Suspensos: -
FERROVIÁRIA Saulo; David Pastor, Gustavo Medina, Xandão e Igor Fernandes; Yuri, Anderson Rosa e Fellipe Mateus (Renato Cajá); Hygor, Rogério e Bruno Mezenga. Técnico: Elano Blumer.Desfalques: -Suspensos: -

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Segurança
Nem Flávio Bolsonaro, nem Lula: a estratégia de Ricardo Ferraço para 2026
Imagem BBC Brasil
Nico Williams: a trajetória do campeão mundial cujos pais cruzaram o Saara a pé atrás de um futuro melhor
Polícia Militar apreendeu armas, munições e uma granada em uma casa na Serra com suspeitos de envolvimento em ataque a tiros em Nova Almeida
Filho de coronel da PM é preso por tentativa de homicídio contra policiais na Serra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados