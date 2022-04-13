São Paulo x Everton-CHI: saiba como ir para o jogo no Morumbi nesta quinta

Após vencer o Ayacucho na primeira rodada, o São Paulo fará sua estreia em casa na Sul-Americana, nesta quinta-feira (14), às 19h15, contra o Everton-CHI, no Morumbi. Como fazer para ir para o estádio do Tricolor? Dessa forma, o LANCE! mostra as principais alternativas, tanto de transporte público, quanto em veículos particulares. GALERIA Agora é Sul-Americana! Relembre todas as estreias do São Paulo na competição

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O Morumbi fica próximo de algumas das principais avenidas da zona sul de São Paulo, entre elas a Giovanni Gronchi, Albert Einstein e Jorge João Saad que oferecem inúmeras rotas de ônibus para o torcedor que for se deslocar para o estádio partindo de grande parte das regiões da cidade.

LINHAS QUE PASSAM NA AVENIDA GIOVANNI GRONCHI5119-10, 647A-10, 775F-10, 8028-10, 8029-10, 8030-10

LINHAS QUE PASSAM NA AVENIDA ALBERT EINSTEIN 5119-10, 647A-10, 647P-10, 756A-10, 775F-10, 8028-10, 807J-10.

LINHAS QUE PASSAM NA AVENIDA JORGE JOÃO SAAD​032, 746H-10, 756A-10, 8028-10, 8029-10, 8030-10.MetrôA estação de Metrô mais próxima do Morumbi é a São Paulo-Morumbi, que faz parte da Linha 4-Amarela.

Caso tenha que pegar a Linha Verde, vá até a estação Consolação para fazer a baldeação para a Linha Amarela. Caso o torcedor esteja na região da Avenida Paulista, a melhor opção é pegar a Linha Amarela (Estação Paulista) sentido Vila Sônia.

Se o torcedor estiver mais próximo de uma estação que faz parte da Linha Azul, pegue o metrô até a Estação Luz e lá baldear para a Linha Amarela com destino à São Paulo-Morumbi.

TremA estação de trem mais próxima do Morumbi é a Estação Berrini, que faz parte da Linha 9-Esmeralda. No entanto, o trajeto a pé é longo, sendo preciso pegar algum outro transporte para chegar ao estádio.

CarroSe o torcedor puder, a melhor alternativa seria pegar um transporte por aplicativo, pela escassez de vagas para parar na região, e o excesso de "flanelinhas" e estacionamentos clandestinos. Caso a opção for mesmo ir de carro, é recomendável chegar cedo para evitar trânsito.