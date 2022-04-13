São Paulo x Everton-CHI: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

O São Paulo enfrenta o seu segundo desafio na Copa Sul-Americana nesta quinta-feira (14), às 19h15, no Morumbi, quando encara o Everton-CHI, pela segunda rodada do Grupo D, que é formado ainda por Jorge Wilstermann-BOL e Ayacucho-PER. O Tricolor lidera a chave, com três pontos. VEJA A TABELA DA COPA SUL-AMERICANA 2022!
Pensando na maratona de jogos que terá fora de casa -serão quatro, o técnico Rogério Ceni escalará um São Paulo mais alternativo novamente, assim como contra os peruanos. Sendo assim, o treinador deve dar oportunidade para alguns nomes como Patrick e Rigoni.
Um desfalque certo é André Anderson, que foi anunciado nesta semana e não está inscrito na competição. Gabriel Sara e Nestor treinaram com o elenco por dois dias seguidos e podem ser relacionados. Já o Everton quer a primeira vitória na competição, já que empatou em casa com o Jorge Wilstermann-BOL por 1 a 1. Para isso, o time comandado por Francisco Meneghini aposta na qualidade do atacante argentino Lucas Di Yorio.
O jogador é o artilheiro isolado da equipe na temporada, com oito gols marcados. Para se ter uma ideia, o vice-artilheiro é Ismael Sosa, que marcou duas vezes.
SÃO PAULO X EVERTON-CHILocal: Estádio do MorumbiData/Horário: 14/04/2022, às 19h15Árbitro: Pablo Echavarría (ARG)Assistentes: Ezequiel Brailovsky (ARG) e Sebastian Raineri (ARG)VAR: Não temOnde acompanhar: CONMEBOL TV e em Tempo Real na parceria LANCE!/Voz do EsporteSÃO PAULOJandrei (Volpi); Moreira, Arboleda, Miranda e Reinaldo; Luan, Andrés Colorado (Nestor) e Patrick; Marquinhos, Rigoni e Luciano. Técnico: Rogério Ceni.Desfalques: André Anderson (não inscrito)
EVERTON-CHIFernando De Paul; Cristopher Medina, Julio Barroso e Diego Oyarzún; Alex Ibacache, Rodrigo Echeverría, Álvaro Madrid, Adrián Sánchez e Juan Cuevas; Lucas Di Yorio e Ismael Sosa. Técnico: Francisco Meneghini.Desfalques: -