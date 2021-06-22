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futebol

São Paulo x Cuiabá: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Equipes se enfrentam no Morumbi, às 19h, nesta quarta-feira (23). As duas equipes querem a primeira vitória no Campeonato Brasileiro, com o objetivo de subir na classificação...
LanceNet

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Publicado em 

22 jun 2021 às 19:00

Publicado em 22 de Junho de 2021 às 19:00

Crédito: Paulo Pinto / saopaulofc.net
São Paulo e Cuiabá se enfrentam nesta quarta-feira (23), às 19h, no Morumbi, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor está na 18ª colocação com dois pontos, mesma pontuação do Dourado, que aparece no 17º lugar. Ambas as equipes buscam a primeira vitória no nacional. Esse será o primeiro duelo entre as equipes na história.
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A novidade no time de Hernán Crespo pode ser a presença do ala Daniel Alves, que treinou com o restante dos companheiros pelo segundo dia seguido. Na atividade de ontem, ele havia treinado com restrições. O camisa dez se recupera de uma entorse no joelho sofrida no jogo de ida da final do Paulistão. Já o volante Luan deve continuar sendo desfalque do São Paulo. O jogador, que se recupera de um edema na coxa esquerda, segue em recuperação física e sua presença o jogo contra o Cuiabá é improvável. Além de Luan, o Tricolor tem vários desfalques: Miranda, Hernanes, William (lesionados), Arboleda (seleção equatoriana), Reinaldo e Igor Vinicius (suspensos).
O Cuiabá tem dúvidas para montar o ataque do time. Elton e Rafael Papagaio brigam pela vaga. A lateral-esquerda também tem dúvida. Uendel, lesionado, viajou, mas pode dar lugar para Lucas Hernandez. O atacante Jenison, recuperado de lesão muscular e que voltou de empréstimo do Novorizontino, foi relacionado e pode reestrear.
SÃO PAULO X CUIABÁLocal: Estádio do MorumbiData e horário: 22 de junho de 2021, às 19hÁrbitro: Ricardo Marques Ribeiro (MG)Assistentes: Marcus Vinicius Gomes (MG) e Fernanda Nândrea Gomes Antunes (MG)VAR: Heber Roberto Lopes (SC)Onde acompanhar: Premiere, Tempo Real e em áudio na parceria LANCE!/Voz do Esporte
SÃO PAULOVolpi; Diego Costa, Bruno Alves e Léo; Orejuela (Daniel Alves), Liziero, Gabriel Sara, Rigoni e Welington; Eder e Pablo. Técnico: Hernán CrespoDesfalques: Miranda, Hernanes, Luan, William e Luciano (lesionados), Daniel Alves (dúvida)Suspensos: Igor Vinícius e Reinaldo (Ambos pelo 3º Amarelo)Pendurados: -Voltam de suspensão: Rodrigo Nestor (Vermelho Direto)
CUIABÁWalter; João Lucas, Marllon, Paulão e Uendel (Lucas Hernandez); Auremir, Rafael Gava e Pepê; Clayson, Jonathan Cafú e Elton (Rafael Papagaio). Técnico: Luiz Iubel.Suspensos: -Pendurados: ClaysonVoltam de suspensão: -​Desfalques: Danilo Gomes (força de contrato)

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