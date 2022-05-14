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futebol

São Paulo x Cuiabá: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Confronto entre as equipes acontecerá no Estádio do Morumbi, domingo (15), às 16h...

Publicado em 14 de Maio de 2022 às 18:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 mai 2022 às 18:00
Após garantir vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil, o São Paulo vira sua chave e volta suas forças agora para o Campeonato Brasileiro. O time comandado por Rogério Ceni recebe o Cuiabá neste domingo (15), às 16h, no Estádio do Morumbi, pela sexta rodada do torneio.
GALERIA> Quem é o melhor batedor de pênaltis do Brasil? Saiba números de jogadores
TABELA> Veja a tabela do Campeonato Brasileiro Jogar diante de sua torcida tem sido um fator positivo para o Tricolor. Com 100% de aproveitamento no Morumbi nesta edição do Nacional, o time tenta manter o bom retrospecto para subir na tabela de classificação. Atualmente, o São Paulo ocupa o sétimo lugar, com oito pontos em cinco jogos.
Para o confronto em casa, a comissão técnica tem três desfalques: os meio-campistas Andrés Colorado, que se recupera de uma lesão muscular no reto femoral direito, e Gabriel Sara, que foi submetido a uma cirurgia para correção de lesão ligamentar no tornozelo direito, seguem nos trabalhos de recuperação.
Já o Cuiabá não vive um bom momento. O time foi eliminado na terceira fase da Copa do Brasil após perder uma disputa de pênaltis contra o Atlético-GO na última quarta-feira (12), que culminou na demissão do técnico Pintado . A equipe ocupa o 11º lugar na tabela do Brasileirão, com sete pontos.SÃO PAULO X CUIABÁ
Local: Estádio do Morumbi, São Paulo (SP)Data/Horário: 15/05/2022, às 16hÁrbitro: Alexandre Vargas Tavares de JesusAssistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha e Thiago Rosa de OliveiraVAR: Diogo Carvalho SilvaOnde acompanhar: Premiere e em Tempo Real na parceria LANCE!/Voz do Esporte
SÃO PAULO
Jandrei, Rafinha, Arboleda, Léo e Welington; Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Alisson; Eder e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.
Desfalques: Gabriel Sara e Andrés Colorado (lesionados) e Diego Costa (suspenso).
CUIABÁ
Walter; Walter, Marllon, João Lucas, Uendel; Rivas, Pepê, Valdivia, Alesson, Jenison; André Luis. Técnico: Luiz Fernando Iubel (interino).
Crédito: Montagem:Lance!

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